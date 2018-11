Una Vita anticipazioni dal 3 al 7 Dicembre 2018: Leonor va via

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Leonor lascia Acacias 38

Arrivano i nuovi e scoppiettanti episodi di Una Vita. Dopo la morte di Pablo, Leonor decide di allontanarsi momentaneamente da Acacias 38. La giovanissima e bellissima vedova parte per l’isola Margherita, stesso luogo che avrebbe voluto visitare Pablo nel loro viaggio di nozze. Ramon aiuta suo figlio a pagare il suo grande debito con Valverde e così Palacios da al colonnello una parte della somma di denaro che suo figlio dovrebbe restituire all’uomo. Intanto, Antonito e Lolita sono sempre più vicina e lei arriva addirittura a raccontargli un particolare segreto della sua vita privata. Le cose vanno sempre meglio anche tra Adela e Simon, anche se quest’ultimo comincia ad avere alcuni dubbi.

Una Vita anticipazioni: Simon e Adela sempre più vicini, ma qualcosa non quadra

Simon e Adela sono diventata ormai inseparabili e Arturo si rende conto della grande vicinanza tra i due. In tutto ciò, però, l’ex maggiordomo del colonnello Valverde inizia a nutrire alcuni curiosi dubbi sul conto della donna. Intanto, lei trova e legge il diario scritto dalla dolce Elvira. Ursula continua a portare avanti il suo cattivissimo piano contro la famiglia Alday. La Dicenta continua a minacciare e a tenere sotto scacco la povera Carmen. Quest’ultima si rende conto che la cattiva ex complice di Cayetana sta dando a suo marito Jaime delle pasticche diverse da quelle prescritte dal dottore. In ogni caso, la dolce donna non può fare nulla per impedirglielo.

Anticipazione Una Vita: Samuel e Diego litigano, viene a galla un grande segreto

Nel frattempo, Diego e Samuel non riescono ad andare più d’accordo. I due continuano a discutere sulle sorti del loro buon padre e alla fine viene a galla anche un’amara verità. Si scopre infatti che Diego ha ucciso sua madre quando era solo un bambino mentre si divertiva a giocare con il fucile di suo padre.