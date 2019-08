Una Vita anticipazioni dal 26 al 31 agosto: Ursula rinchiusa, Arturo si opera

Anticipazioni Una Vita dal 26 al 31 agosto: Ursula rinchiusa in manicomio, Diego scopre un dettaglio importante

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che, durante la prossima settimana, ad Acacias arriva Koval, il padre di Ursula. L’ex istitutrice si ritrova di fronte all’uomo, il quale è stato corrotto da Samuel con del denaro. L’Alday, ovviamente, è d’accordo con Diego e Blanca. L’anziano signore non prova alcuna pietà nei confronti della figlia e ordina al commissario Mendez di rinchiuderla in manicomio. Prima che venga rinchiusa, Blanca va a farle visita e le confessa che Moises è ancora vivo. Ed ecco che la Dicenta viene portata via con indosso la camicia di forza e tutti i vicini di Acacias assistono alla scena. Poco dopo, Blanca e Diego raccontano le malefatte dell’ex istitutrice. Convinto che il peggio sia ormai passato, i due innamorati decidono di ricominciare una nuova vita a Huelva. Samuel fa poi visita a Ursula a cui dichiara che riuscirà a fare tutto ciò che lei non è stata in grado di portare a termine, ovvero uccidere Moises. Ignara delle intenzioni del minore degli Alday, Blanca chiede a quest’ultimo di trasferirsi insieme a loro a Huelva. In vista della partenza, Diego e Samuel si dividono l’eredità del padre Jaime. Diego riceve da Riera un messaggio. Il detective lo informa di avere alcune notizie su Muniz, l’uomo che ha assaltato la carrozza su cui stavano viaggiando lui e Blanca. Non solo, il ragazzo nota che la grafia delle false lettere di suo papà coincide con quella di Samuel.

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Flora cerca di salvare Pena

Flora cerca di stare vicino a Pena, che si trova in prigione. Il vero Cervera è ormai certo che verrà condannato a morte. Ma la sorella di Inigo non ha intenzione di arrendersi e di lasciarlo andare, tanto che chiede a Felipe di prendere le sue difese. Pena ha scelto di lasciare La Deliciosa ai due fratelli Barbosa, i quali si preparano a riaprirla. Anche Lolita cerca di convincere l’Alvarez Hermoso a prendere le difese del vero Cervera. Flora vorrebbe vendere la pasticceria, al fine di poter pagare le spese legali di Pena, ma Inigo non è per nulla d’accordo. Intanto, Susana consiglia a Ramon di fare un’offerta per acquistare La Deliciosa. Inigo, però, rifiuta la proposta del Palacios, in quanto non vuole vendere l’attività.

Anticipazione Una Vita: Arturo decide di affrontare l’operazione chirurgica

Arturo rivela ai vicini che sta diventando cieco, mentre Silvia confessa a Felipe di aver trovato un medico che potrebbe curare l’uomo. In seguito, il dottor Taronji propone al colonnello un intervento. Il Valverde, però, si rifiuta di effettuare l’operazione e resta convinto della sua idea. Ma ecco che poi finalmente il padre di Elvira accetta di sottoporsi all’intervento. Poco prima dell’operazione, Susana consegna ad Arturo una lettera della figlia.