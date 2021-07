Una Vita anticipazioni dal 25 al 31 luglio: il funerale di Marcia e due addii

Continuano i problemi ad Acacias 38 un po’ per tutti. Nel corso delle puntate di Una Vita che andranno in onda da domenica 25 a sabato 31 luglio 2021, Servante racconta senza problemi la storia di Felipe e Marcia a uno sconosciuto, ma Cesareo si rende conto che si tratta di un giornalista e gli prende il taccuino. Casilda, invece, propone alle altre sue colleghe di organizzare una colletta per acquistare un angelo di marmo per la lapide di Marcia. Per raccogliere il denaro, devono vendere i fazzoletti che la Sampaio aveva ricamato.

I giornali parlano dell’omicidio e del triangolo amoroso nato tra Marcia, Felipe e Santiago. Genoveva, già nervosa per questo, si arrabbia ancora di più quando scopre che suo marito ha dato un contributo per la corona di fiori che abbellirà la tomba della Sampaio. Arriva il giorno del funerale e Casilda legge il discorso per omaggiare la sua amica defunta, fuori dalla chiesa.

Felipe e Genoveva non assistono al momento. L’Alvarez Hermoso giura a se stesso che vendicherà Marcia. Le operazioni per arrestare Santiago non sono andate come dovevano. Dopo di che, l’avvocato rivela a sua moglie di voler andare a Cuba per cercare il Becerra, con lo scopo di consegnarlo alla giustizia. La Salmeron non reagisce bene.

Infatti, lo minaccia di sparire per sempre insieme al suo bambino, portandolo così a rinunciare al viaggio. Liberto, in seguito, involontariamente riesce a far nascere nuovi dubbi in Felipe sull’omicidio di Marcia.

Maite è appena uscita di prigione ed è costretta a dire addio a Camino. Dopo di che, parte per Parigi, lasciando la Pasamar nella disperazione. La giovane scompare improvvisamente e torna poi ad Acacias accompagnata da Cesareo. La ragazza, però, sembra aver perso di nuovo la parola. Infatti, non vuole saperne di rompere il suo silenzio.

Emilio confessa a Cinta di volerla sposare al più presto e di voler andare con lei a Buenos Aires. Poco dopo, Camino ha un crollo emotivo quando la cognata le fa notare il suo egoismo, visto che Emilio è tanto preoccupato da voler rimandare le loro nozze. Dopo di che, le anticipazioni di Una Vita segnalano che la giovane Pasamar decide di accettare la proposta di matrimonio di Ildefonso.

Julio cerca di parlare con Bellita per prendere le difese di José Miguel, ma senza ottenere il risultato sperato. Alodia è stanca di questa situazione, tanto che vuole dimettersi. La cantante, però, respinge le dimissioni e le chiede di restare. José fa un ultimo tentativo con Bellita, ma la sua strategia non va affatto bene. La cantante gli dà definitivamente il suo addio, convinta di non poter perdonarlo.

Moncho sembra essere ormai guarito, ma i medici consigliano di portarlo in ospedale per fare un controllo. Carmen rinuncia poi a fare da madrina al bambino e consiglia a Lolita di chiederlo a Fabiana. Quest’ultima, felicissima, accetta.

Una ragazza misteriosa si intrufola in soffitta e pare minacciare Agustina con un coltello. Inaspettatamente, colpisce se stessa e viene trasportata in ospedale in gravi condizioni.

La domestica poi racconta la verità: si tratta di Gloria, la figlia illegittima di uno dei signori per cui ha lavoro precedentemente e che proprio lei ha dovuto abbandonare in un convento.

La condizioni della ragazza non sono più gravi e Agustina rivela a Fabiana di avere intenzione di aiutarla, anche economicamente.

La domestica saluta tutti prima di lasciare definitivamente Acacias per stare vicino a Gloria.