Una Vita anticipazioni dal 2 al 7 settembre: Moises in pericolo, Arturo cieco

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Moises malato in ospedale, Blanca, Diego e Riera smascherano Samuel

Nel corso delle puntate di Una Vita, in onda prossima settimana, Riera riesce a mettersi in contatto con Diego e Blanca, a cui rivela di avere delle notizie importanti su Muniz, l’uomo che ha assaltato la carrozza sulla quale stavano fuggendo da Acacias mesi prima. La coppia è costretta a lasciare una cena organizzata a casa di Felipe per raggiungere il detective. Quest’ultimo informa loro che proprio Samuel ha ingaggiato Muniz. Ma il più piccolo dei fratelli Alday gioca d’anticipo e scompare insieme a Moises. Dopo di che, Riera dichiara il suo amore a Carmen, ma non la mette al corrente delle ultime scoperte. Samuel fa poi sapere a Diego e Blanca che il neonato è stato ricoverato in ospedale a causa di febbre e vomito. Sin da subito, la giovane Dicenta capisce che il dottor Guillen e gli infermieri dell’ospedale stanno nascondendo qualcosa. Tutto il personale che si sta occupando di Moises, infatti, è stato corrotto da Samuel. A questo punto, Diego chiede a Riera di indagare sul medico. Blanca cerca di fare di tutto per portare via suo figlio dall’ospedale, ma gli infermieri glielo impediscono. Intanto, il dottor Guillen cerca di ribellarsi a Samuel, in quanto non ha alcuna intenzione di continuare a far del male a Moises.

Una Vita anticipazioni puntate dal 2 al 7 settembre: Arturo rimane cieco dopo l’operazione, Pena libero

Arturo entra in sala operatoria e prima dichiara tutto il suo amore a Silvia. A causa dell’anestesia, l’operazione del Valverde non procede bene. La Reyes decide, però, di non rivelare la verità al suo amato. Il dottor Taronji conferma che il colonnello è, purtroppo, rimasto cieco. Confortato da Silvia, Arturo decide di proseguire con i preparativi del loro matrimonio. E mentre la Reyes consiglia al Valverde di assumere un assistente per ciechi, Felipe dà loro una cattiva notizia: Blasco potrebbe tornare in libertà. Il giorno prima del processo di Pena, Flora mostra tutta la sua preoccupazione. La ragazza deve anche gestire l’intromissione di Susana, che appare infastidita quando scopre che lei e Inigo non venderanno La Deliciosa a Ramon. Grazie alla dichiarazione di Cesareo, il vero Cervera viene prosciolto dall’accusa di omicidio. Essendo ormai un uomo libero, Pena torna ad Acacias. Il ragazzo accetta di lavorare nuovamente come cameriere della pasticceria e Leonor fa capire a Inigo che probabilmente dovrebbe farlo diventare socio. Per evitare che Flora si indebiti ulteriormente, Pena paga le spese legali a Felipe. Il Barbosa propone poi al vero Cervera di diventare socio de La Deliciosa. Pena accetta la proposta.

Anticipazioni Una Vita puntate italiane: Lolita rompe l’invenzione di Antonito

Fabiana e Casilda scoprono che Servante ha trasformato la portineria in un bunker, al fine di evitare di essere colpito da un cannone in costruzione. Antonito continua a trascurare Lolita per portare a termine il suo progetto del tergilune. Per sbaglio la domestica rompe l’invenzione del fidanzato e da di tutto affinché lui non se ne accorga. Fabiana le consiglia, però, di rivelare ad Antonito quanto accaduto. Finalmente Lolita trova il coraggio di confessare al suo amato di essere stata lei a rompere accidentalmente il tergilune. Il giovane Palacios si risolleva velocemente dalla batosta e ora decide di utilizzare i bozzetti del progetto per ottenere la qualifica. Lucia confessa a Felipe che il Marchese di Valmez, amico del padrino Joaquin, le ha lasciato in eredità un assegno mensile di 1000 pesetas.