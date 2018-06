Una Vita anticipazioni dal 2 al 7 luglio: Mauro è vivo e torna ad Acacias da Teresa

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Mauro è vivo e torna da Teresa ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano che Mauro è vivo e torna ad Acacias. Scendendo nel dettaglio, durante la festa in maschera, il commissario invita Teresa a ballare e tra loro si nota subito molta complicità. La Sierra, che non riconosce il suo amato in quanto mascherato, sente di aver già visto i suoi occhi. La maestrina di Acacias non comprende che dietro la maschera c’è proprio Mauro. Dopo qualche giorno, finalmente il commissario si fa vedere, facendo finta di aggredirla. Ovviamente Teresa è felicissima di rivedere il suo amato sano e salvo e passa la notte con lui. San Emeterio, intanto, le racconta quanto è accaduto sui binari della ferrovia: è stato legato e lasciato lì, subito un mendicante gli ha salvato la vita. Il corpo che è stato ritrovato da Felipe e Del Valle apparteneva proprio al barbone. Detto ciò, Mauro chiede a Teresa di non rivelare a nessuno la verità. Nel frattempo, Fernando inizia a stancarsi della freddezza di Teresa, tanto che si lascia andare con Cayetana.

Una Vita anticipazioni: Fernando a letto con Cayetana, Leonor sempre più strana

Dopo essere andato a letto con Cayetana, Fernando si pente e acquista due biglietti per partire con Teresa. Quest’ultima, però, si rifiuta, rivelando di non voler lasciare Acacias. L’azionista va su tutte le furie e si butta nuovamente tra le braccia della vedova di German. Intanto, Leonor vive il suo ritorno a casa vicina alla sua amica Habiba, che non la lascia neanche un attimo. La giovane Hidalgo inizia anche a comportarsi in modo molto strano con Pablo. Non solo, la scrittrice decide anche di vendere una parte del suo giacimento d’oro.

Anticipazioni Una Vita: Arturo sceglie il promesso sposo di Elvira

Elvira confessa a Maria Luisa di essere innamorata di Simon e di essere disposta a tutto per il loro amore. Arturo, invece, vuole farla sposare con un uomo d’affari molto importante. Infatti, la giovane Valverde non sa ancora che il padre ha già firmato un contratto matrimoniale con il suo promesso sposo.