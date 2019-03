Una Vita anticipazioni dal 18 al 22 Marzo 2019: Susana perde tutto

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Arturo si sveglia

La prossima settimana andranno in onda degli episodi molto interessati ad Una Vita. Blanca continua a stare male e questo fa preoccupare Samuel. L’uomo la invita perciò a sottoporsi a dei controlli per capire da cosa dipenda tutto questo malessere. Nel frattempo, la vita di Diego è appesa ad un filo. Il giovane fa firmare ad Olga un foglio in cui dichiara di voler rinunciare a determinate cure quando la sua condizione di salute peggiorerà. In ogni caso, proprio quando si trova a prendere la difficile decisione, la fanciulla decide di fare un tentativo con un lavaggio del sangue. Secondi i medici, tale azione potrebbe infatti salvare la vita dell’Alday. Samuel sceglie così di donare il sangue al suo amato fratello. Nel frattempo, Ursula tenta invano di corrompere l’infermiera di Diego.

Una Vita anticipazione: i Palacios in pericolo

In casa Palacios le cose non vanno assolutamente meglio. Ramon e i suoi cari ricevono infatti un fogliettino di minacce. Per poter salvaguardare la sua famiglia, l’uomo decide di pagare una persona che possa difenderli. Purtroppo, le cose non vanno bene e Lolita trova costui senza vita proprio tra le vie di Acacias 38. Nel frattempo, per aiutare il suo Antonito ad uscire di galera, la domestica dei Palacios tenta di incontrare anche Belarmino. L’ordine a Donna Susana da parte del vescovo viene ritirato e la donna si trova costretta a considerare l’idea di vendere la sartoria perché piena di debiti. Rosina vorrebbe aiutare la sua grande amica con un prestito, ma lei non è intenzionata ad accettare nessuna somma di denaro.

Una Vita anticipazioni: Elvira e Simon si baciano di nuovo

Arturo sta sempre peggio e tutto ciò a causa del duello con Victor. Nonostante non si trovi in ottime condizione, l’uomo si risveglia. Nel frattempo, Elvira è molto triste e preoccupata e si consola con Simon. I due arrivano a baciarsi nuovamente, anche se la donna precisa che tra loro non potrà esserci mai più niente.