Una Vita anticipazioni dal 16 al 21 Settembre: Arturo muore

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Arturo viene ucciso

Gli episodi di Una Vita in onda la prossima settimana lasciano tutti a bocca aperta. Arturo viene a sapere che sua figlia Elvira è incinta e che quindi, molto presto, sarà nonno. Intanto, continuano le cure per la sua vista, anche se nulla sembra utile a farlo guarire. I preparativi per le nozze con Silvia sono volti al termine e Felipe fa sapere ai futuri sposi che Blasco è caduto da un ponte ed è morto, anche se il corpo non è stato ritrovato. Tutti credono che l’uomo sia ormai defunto, ma la realtà è un’altra. Successivamente viene a galla tutta la verità. Blasco e Javier si sono messi d’accordo e è proprio quest’ultimo ad aver sostituito il collirio che poteva far ritornare la vista all’uomo. Pochi attimi prima dell’entrata in chiesa, Arturo viene ucciso da Blasco e Silvia è disperata.

Una Vita anticipazioni: Samuel ferito da Blanca

Moises è scomparso e in un primo momento Blanca e Diego decidono di non dirlo a nessuno. Lo stress inizia a farli crollare e alla fine i due sembrano pronti a dividersi per sempre. Nel frattempo, la giovane donna continua ad essere convinta che sia la sparizione del bambino ci sia proprio Samuel. Lui nega, ma lei non gli crede. La donna decide perciò di escogitare un piano che possa darle l’opportunità di riabbracciare Moises. Blanca seduce così l’Alday e alla fine riesce a riavere il suo bambino. Successivamente, lei e Diego programmano la fuga da Acacias 38, ma senza prima pugnalare al ventre Samuel.

Anticipazione Una Vita: il gesto estremo di Silvia

Silvia sta molto male per la morte di Arturo e questo la porta a commettere un gesto del tutto impensabile. La donna decide di lasciare Una Vita, scrive una lettera di addio a Celia e Felipe e uccide Blasco, l’assassino di quello che sarebbe dovuto essere suo marito. Antonito passa un brutto guaio. Il giovane Palacios è pronto a festeggiare i suoi grandi risultati, ma purtroppo alcuni ladri entrano in casa e gli rubano tutto, compreso il brevetto a cui aveva tanto lavorato.