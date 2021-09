Una Vita anticipazioni dal 12 al 17 settembre: chi torna e chi vuole partire

La situazione per Felipe peggiora nelle puntate di Una Vita che andranno in onda da domenica 12 a venerdì 17 settembre 2021. Le anticipazioni rivelano che Velasco vede Laura di nascosto per avere la conferma che sia ancora disposta a rispettare il patto. Dopo di che, si reca da Genoveva, a cui dichiara il suo amore. Lei non lo respinge, ma chiede del tempo. La Salmeron, successivamente, va a casa di Felipe con l’intenzione di sedurlo e destabilizzarlo. L’Alvarez Hermoso la rifiuta e lei finge di soffrire.

Intanto, si prepara al processo con tranquillità, mentre Cesareo appare molto nervoso, visto che è uno dei testimoni principali. In tribunale, il vigilante appare abbastanza teso e Velasco è pronto a screditare ogni sua dichiarazione. Infatti, ha già preparato una trappola per creargli confusione di fronte al giudice. In questo modo, rende nulla la sua deposizione.

In questo modo, Felipe e Mendez sanno che l’esito del processo potrebbe essere compromesso. Proprio quando stanno discutendo sulla questione, arriva Laura, che si dice pronta a testimoniare. Il suo ritorno preoccupa sia Felipe che Genoveva. Invece, Velasco dimostra di essere certo che deporrà a favore della Salmeron.

Ildefonso reagisce male quando, durante una cena nel ristorante, Liberto fa una battuta sul suo matrimonio con Camino. Questa sua reazione aumenta i timori di Felicia. In seguito, Marcos e la ristoratrice trascorrono dei momenti insieme e ricordano la loro storia d’amore. A questo punto, il Bacigalupe fa nuovamente un passo avanti verso di lei, che però appare ancora reticente.

Confusa, Camino si spoglia di fronte Ildefonso con l’intenzione di consumare il loro matrimonio. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, nonostante tutto, la Pasamar è comunque sollevata di essere stata respinta dal marito e scrive a Maite. Poi si confida con Anabel, che sembra aver preso a cuore questa situazione. Le due vengono, però, interrotte da Marcos, il quale non vuole che sua figlia si occupi di queste cose.

Bellita decide di raggiungere Cinta in Argentina e dichiara di essere pronta anche a partire da sola. José Miguel, invece, vuole lasciare spazio alla figlia e a Emilio, visto che si sono da poco sposati. Ma la cantante ormai ha deciso di fare questo viaggio per assistere Cinta che è in dolce attesa. Sia suo marito che le vicine tentano di farle capire che sta sbagliando, inutilmente.

Le domestiche si scontrano tra loro per chi deve essere la figlia di Servante e Fabiana (per il concorso delle pensioni). Con lo scopo di risolvere la questione, viene organizzato un sorteggio, dopo del quale i due si ritrovano ad avere quattro figli. Servante è poi convinto che uno dei clienti sia il giurato del concorso e così mette in atto una farsa per mostrare la sua finta allegra famiglia, con i suoi complici.

La famiglia Palacios è sempre più divisa, a causa della decisione di Antonito di volersi candidare alle elezioni per il partito conservatore. Lolita e Ramon non ci vedono chiaro in questa situazione, mentre Carmen appoggia la sua scelta.