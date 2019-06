Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 giugno: un funerale e gelosie

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Blanca si mostra fortemente instabile, Diego ottiene l’indulto

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Blanca è sempre convinta di aver partorito un maschietto e che la bambina morta, che tiene tra le braccia la contadina, non sia la sua. Intanto, Diego è fortemente addolorato per quanto accaduto, sicuro che sua figlia sia morta. La giovane Dicenta lascia l’ospedale e fa il suo ritorno ad Acacias, dove si scaglia subito contro Ursula, accusandola di aver rapito suo figlio. Ovviamente la dark lady nega il suo coinvolgimento, mentre Samuel cerca di fermare l’ira della moglie. In piena notte, Blanca sente il piano di un neonato e pensa subito che si tratti del suo Moises, tanto che inizia a cercarlo disperatamente. La giovane Dicenta cerca di far aprire gli occhi a Diego, accusando Ursula di aver fatto scomparire il bambino. L’Alday, però, non crede che sia accaduto ciò e cerca di convincere la sua amata ad accettare la morte di Moises. Subito dopo, Diego rivela a Samuel che probabilmente Blanca ha bisogno di aiuto. Nel frattempo, Felipe riesce a far ottenere l’indulto a Diego. Pertanto, l’Alday torna a essere un uomo libero. Per risolvere la situazione legata alla sua amata, decide di dare disposizioni per celebrare il funerale della bambina.

Una Vita anticipazioni: Arturo geloso per la complicità che Silvia ha con Esteban

Arturo rivela a Felipe di voler chiedere a Silvia di diventare sua moglie. Ed ecco che il colonnello fa la sua proposta di matrimonio alla Reyes, proprio quanto un misterioso ragazzo, Esteban Marquez, di vuole mettere in contatto con lei. Il giovane chiede aiuto alla donna per salvare Cheque, un commilitone prigioniero nelle Filippine a causa della guerra persa dalla Spagna. Silvia si trova in contrasto con Arturo sulla questione. Alla fine, il Valverde si schiera dalla parte della sua amata e decide di fare da intermediario con Ochoa, rappresentate dell’ufficio dei rimpatri spagnoli. Ma il colonnello inizia a mostrarsi geloso, quando nota la complicità tra Silvia ed Esteban.

Anticipazione Una Vita: Leonor e Inigo non credono a Flora

Flora si dice certa di aver visto il vero Inigo a La Deliciosa. Per comprendere se i sospetti della sorella siano reali, Inigo decide di posticipare il suo viaggio con Leonor. Ed ecco che i due innamorati iniziano a credere che Flora non abbia mai visto Cervera. Arrabbiata di fronte a questa supposizione, chiede aiuto a Paquito per trovare il ludroncolo. Non fidandosi della ragazza, Inigo e Leonor tornano a organizzare il loro viaggio. Sia Fabiana che Susana si accorgono di alcuni ammanchi nei conti dei loro rispettivi punti vendita. Intanto, Jacinto pensa a un modo per ridare il sorriso alla povera Casilda, diventata da poco vedova.