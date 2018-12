Una Vita anticipazioni dal 10 al 14 dicembre: il mistero sul quadro di Elvira

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Simon, Maria Luisa e Victor intuiscono che Elvira è ancora viva, Adela misteriosa

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Simon inizia a non comprendere lo strano comportamento di Adela, la quale è molto legata al suo diario. Il figlio di Susana tenta di capire come mai la giovane è sempre intenta a scrivere. Intanto, Victor e Maria Luisa mostrano al maggiordomo il quadro e senza alcuna esitazione riconosce Elvira. Da questo, il figlio di Susana comprende che la sua amata potrebbe essere ancora viva. In seguito, la coppia cerca di convincere Simon a mantenere il riserbo riguardo il ritratto della Valverde, almeno per il momento. Il maggiordomo mostra poi il quadro di Elvira ad Adela. L’ex monaca sembra voler aiutare il giovane a ritrovare la sua amata. Quando poi si ritrova sola, scrive sul suo diario di essere decisa ad agire per far comprendere finalmente a Simon che è lei in realtà la donna della sua vita. Buone notizie per Antonito! La vendita delle polizze assicurative va a gonfie vele. Il figlio di Ramon cerca poi di convincere Lolita a lasciare perdere la maledizione che, secondo lei, ha colpito diversi anni fa la sua famiglia. Il giovane Palacios consiglia la sua amata a curarsi. Antonito riesce finalmente a saldare il debito con Arturo, ma riesce a cacciarsi nuovamente nei guai.

Una Vita anticipazioni: Ursula tenta di nuovo di uccidere Jaime e minaccia Lolita

Jaime viene ricoverato nella casa di cura e un’infermiera assoldata da Ursula, Castora, tenta di ucciderlo soffocandolo. Intanto, Diego e Samuel si riconciliano. L’ex governate, poco dopo, convoca a casa sua Lolita. La Dicenta intima la cameriera a confessarle i nomi di coloro che hanno organizzato il rogo di San Paolino, altrimenti sarà costretta a rivelare a tutti i suoi segreti. Jaime deve subire un intervento d’urgenza. L’operazione avviene con successo e così l’uomo sopravvive. I medici, però, temono che non potrà mai più parlare.

Anticipazione Una Vita: la rivelazione di Jaime che insospettisce Ursula

A questo punto, Ursula accusa Castora di inettitudine. L’infermiera, però, si difende e le rivela che il marito aveva ripreso a parlare e le aveva anche chiesto di vedere i figli per dire loro una cosa molto importante. In particolare, l’imprenditore parlava di un quaderno che voleva mostrare a Diego e Samuel. Servante vuole prendere parte, a tutti i costi, a un concorso letterario che mette in palio un grande somma di denaro.