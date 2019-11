Pierdavide Carone assente alla serata di Una storia da cantare dedicata a Lucio Dalla

Sabato 23 novembre è andato in onda su Rai Uno l’omaggio a Lucio Dalla nel ciclo Una storia da cantare condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Tanti i cantanti accorsi all’Auditorium Rai di Napoli per omaggiare l’artista scomparso nel 2012: da Noemi a Serena Rossi, passando per Fabrizio Moro, Ron, Francesco Gabbani, Irene Grandi e tanti altri. Il pubblico non ha però potuto fare a meno di notare un’assenza importante: quella di Pierdavide Carone. Il cantautore lanciato da Amici ha conosciuto molto bene Dalla ed era stimato dal grande maestro. I due hanno condiviso pure l’esperienza del Festival di Sanremo 2012, dove hanno presentato il brano Nanì. Non è chiaro il motivo della non presenza di Carone alla serata Rai ma l’ultima storia Instagram del giovane lascia intuire che molto probabilmente non si è trovato – o non si è voluto – trovare un accordo con la produzione dello show.

La storia Instagram di Pierdavide Carone non lascia dubbi

Poco prima dell’inizio della diretta di Una storia da cantare Pierdavide Carone ha condiviso nelle sue storie Instagram la locandina dell’evento tributo a Lucio Dalla che si terrà il prossimo 4 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “I tributi a Lucio, quelli belli, quelli veri. Felice di partecipare”, ha scritto Carone, che pare aver lanciato proprio una stoccata alla trasmissione condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Lo stesso post è poi apparso sulla pagina ufficiale Facebook di Pierdavide, che ha ricevuto numerosi commenti di sostegno e approvazione. In molti, infatti, non hanno gradito l’assenza del ragazzo a Una storia da cantare, dove avrebbe sicuramente dato il giusto contributo alla serata.

Le parole di Lucio Dalla su Pierdavide Carone prima di morire

“Pierdavide ha un coraggio che non è comune nei 20enni e una qualità del linguaggio che attinge da radici misteriose per i suoi coevi”, ha dichiarato Lucio Dalla a proposito di Carone. Quella al Festival di Sanremo 2012 è stata l’ultima apparizione pubblica di Lucio prima della sua morte, avvenuta a causa di un infarto.