Una pallottola nel cuore 3: anticipazioni, new entry e numero di puntate

Una pallottola nel cuore 3: quando andrà in onda

La stagione televisiva da ieri, lunedì 10 settembre, è entrata ufficialmente nel vivo. Nella programmazione di Rai Uno non potevano mancare le fiction. Ad aprire la strada alle numerose serie televisive che vedremo fino a giugno sarà Una pallottola nel cuore 3. Gigi Proietti torna in prima serata nei panni del giornalista di cronaca nera. Cosa c’è da sapere sulla terza stagione che andrà in onda da questa sera, martedì 11 settembre? Facciamo un piccolo passo indietro; per chi non se lo ricordasse la seconda serie si è conclusa con l’estrazione del proiettile dal cuore del protagonista. Da questa sera ci aspettano sei puntate in cui il protagonista cercherà ostinatamente di dare nuova luce a vecchi casi irrisolti, cercando, dopo anni, di far emergere la verità e scoprire i colpevoli dei diversi delitti.

Una pallottola nel cuore 3: cast completo e novità sulla terza stagione

Molte le conferme. Non mancheranno i protagonisti delle passate stagioni, ritroveremo Gigi Proietti, Francesca Inaudi, Marco Marzocca. Tra le new entry più attese Sergio Assisi, nei panni del vice questore Angelo Sartori e Veronica Majore, avvocato penalista e madre di Enrico. Cosa ci dobbiamo aspettare dalla nuova stagione? Dopo 5 anni trascorsi a Milano, Maddalena, interpretata da Francesca Inaudi, torna a Roma con il figlio Michele (Lorenzo Zurzolo) per lavorare come vice direttore di un famoso quotidiano. Nella capitale ovviamente c’è Bruno (Gigi Proietti) che insieme al suo fedelissimo fotografo Umberto Fiocchi (Marco Marzocca) non ha mai smesso di cercare la verità sui casi del passato. A sconvolgere la vita dei protagonisti sarà una tragica notizia: Enrico Vella (Giovanni Scifoni) verrà trovato brutalmente ucciso.

Una pallottola nel cuore 3: anticipazioni prima puntata

Dopo aver visto le principali novità della terza stagione, passiamo alle anticipazioni della prima puntata. Cosa succederà nel primo episodio, dal titolo Il rogo di Casal di Pietra, di Una pallottola nel cuore 3? Cinque vittime saranno al centro dell’attenzione della cronaca nera. A perdere la vita sono alcuni ospiti del centro di permanenza per migranti clandestini situato vicino a Roma. Quali sono le vere cause dell’incendio? Quali indizi faranno emergere la verità? Per saperlo non ci resta che aspettare qualche ora. La prima puntata di Una pallottola nel cuore 3 andrà in onda questa sera, martedì 11 settembre, alle 21.20 circa, sempre su Rai Uno.