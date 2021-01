By

Un finale dolce amaro quello di Gilmore Girls, conosciuto in Italia con il titolo di Una mamma per amica. Nel 2016 Netflix ha proposto un’ottava stagione del telefilm, tra i più seguiti e amati degli ultimi anni. L’episodio finale ha però lasciato tutti con l’amaro in bocca. Rory ha infatti svelato alla madre di aspettare un bambino senza chiarire chi è il padre.

Negli ultimi quattro episodi la giornalista non ha una relazione affettiva stabile. Da tempo è l’amante del suo ex fidanzato Logan, che su pressione della famiglia sta per sposare una ricca ereditiera, e allo stesso tempo frequenta un ragazzo assai strambo di nome Paul. Nel bel mezzo dell’ottava stagione ha avuto pure un rapporto occasionale assai fugace: chi è dunque il padre del bambino che aspetta Rory?

Sull’argomento è tornato a parlare di recente Matt Czuchry, l’attore che per anni ha indossato i panni del viziato ed egocentrico Logan, l’ultimo fidanzato ufficiale di Rory nella serie. Negli episodi realizzati da Netflix i due hanno mantenuto una relazione aperta: Rory e Logan sono diventati praticamente amanti. Per questo proprio Logan potrebbe essere il padre del piccolino che aspetta Rory.

In una recente intervista per Us Magazine l’attore ha dichiarato:

“Amy e Dan Palladino, che sono la creatrice e il produttore della serie, mi hanno detto chi è il padre del bambino di Rory e mi hanno detto di dirlo a chi volevo. Io però non l’ho mai fatto. È la loro serie tv, è quella di Lauren Graham (Lorelai) e Alexis Bledel (Rory), non la mia. E poi se dovessimo tornare magari le cose potrebbero cambiare e il padre potrebbe diventare qualcun altro. Quindi non mi sembra proprio giusto spifferare tutto”

Czuchry ha ammesso che è divertente mantenere il segreto, soprattutto con gli amici più cari. Una sera la moglie del suo migliore amico, grande fan di Una mamma per amica, l’ha implorato per tutto il tempo ma Matt è stato irremovibile. Le sue ultime parole sembrano lasciare pochi dubbi: pare proprio certo che sia Logan il padre del figlio che aspetta Rory.

Del resto si andrebbe a creare il parallelismo perfetto che gli autori volevano creare fin dall’inizio. Rory, proprio come Lorelai tanti anni prima, si ritrova incinta di un rampollo che deve fare i conti con le continue pressioni della famiglia. Nel corso del tempo, infatti, non sono mai mancate le somiglianze tra Christopher e Logan.

Le dichiarazioni di Matt fanno ben sperare: nonostante siano passati quattro anni dall’ottava stagione in futuro non è da escludere un ritorno delle Gilmore Girls. Czuchry ha sottolineato che Logan ha provato sempre un amore sincero nei confronti della sua “scheggia” ma che è stato costretto a comportarsi in un determinato modo a causa delle pressioni della sua famiglia.

Parole che rafforzano ancora di più la teoria che sia proprio Logan il padre del figlio di Rory. Matt Czuchry ha inoltre rivelato che è stato molto importante per la sua vita privata e professionale l’incontro con i produttori di Una mamma per amica e con alcuni attori del set. Nello specifico il 43enne ha legato molto con Lauren Graham, Alexis Bledel e Milo Ventimiglia (Jess).