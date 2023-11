Una famiglia quasi normale serie tv Netflix: uscita e trama

Quando esce Una famiglia quasi normale su Netflix?

Al via da venerdì 24 novembre 2023 in esclusiva su Netflix Una famiglia quasi normale, attesa serie tv tratta dall’omonimo romanzo bestseller dello scrittore svedese Mattias Edvardsson.

Dopo aver venduto più di 550 mila copie in almeno 35 Paesi di tutto il mondo, compresa l’Italia dove il libro è edito da Rizzoli, Netflix decide di soffermarsi su questo fenomeno letterario adattandolo al piccolo schermo.

Nasce così l’intellettuale e carica di suspense A nearly normal family, miniserie in sei episodi sul racconto di una famiglia come tante, una famiglia apparentemente normale ma in realtà disfunzionale proprio come i Sandell. Scopri di seguito maggiori dettagli sulla trama e il cast della serie targata Netflix per la regia di Per Hanefjord (Black Widow).

Di cosa parla Una famiglia quasi normale serie tv?

“ Niente è così difficile come essere genitori”, queste le parole del signor Sandell in apertura del trailer ufficiale della miniserie svedese. L’uomo le pronuncia a seguito della scoperta che la figlia diciannovenne, Stella, è stata accusata di omicidio e ora si trova in carcere.

Da questo momento in poi crolla inesorabilmente l’apparente vita perfetta dei Sandell, nucleo familiare della periferia chic di Lund travolta da uno scandalo come mai prima d’ora. Come è possibile che proprio Stella, figlia del pastore della Chiesa di Svezia e di un’importante avvocata di successo, abbia commesso un omicidio?

I coniugi Sandell non riescono a credere a questa storia, e per questo scendono in campo pronti ad aiutare a tutti i costi Stella che, suo malgrado, si è imbattuta la sera prima nello sconosciuto sbagliato nel solito bar di sempre.

In un vortice di verità e menzogne, presto Adam e Ulrika dovranno fare i conti con una consapevolezza ancora più agghiacciante: quanto credono di conoscere la figlia, e fino a che punto saranno disposti a proteggerla?

Chi recita in Una famiglia quasi normale su Netflix?

Chi troviamo nel cast principale di Una famiglia quasi normale? Degna di nota è certamente l’interprete protagonista Alexandra Karlsson Tyrefors, giovane svedese qui al suo primo debutto sul piccolo schermo.

Al suo fianco, nella parte di papà Adam, troviamo l’attore svedese Björn Bengtsson, celebre soprattutto per aver recitato in un’altra co-produzione Netflix come The Last Kingdom. Più recente è invece la sua presenza in serie tv come Lust e Omicidi a Sandhamn. Ad interpretare mamma Ulrika invece è l’attrice e regista originaria di Stoccolma Lo Kauppi. La ricordiamo per titoli come Tjuvheder, Bergsprängardottern som exploderade e Den nya människan.

Christian Fandango Sundgren interpreta invece il misterioso sconosciuto nel quale Stella si imbatte la sera più sconvolgente della sua vita. Parliamo dell’attore svedese noto soprattutto per aver preso parte a titoli come Händelser vid vatten, Ondskan e Barracuda Queens. Loro al centro delle intricate trame di Una famiglia quasi normale, serie tv disponibile in esclusiva su Netflix da venerdì 24 novembre 2023.