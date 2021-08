Una coppia di Temptation Island ed un ex di Amici hanno il Covid

Tra i personaggi noti dello showbiz che hanno contratto il virus anche due ex protagonisti del reality dei sentimenti e un ex allievo del talent di Maria De Filippi

Un’altra coppia del mondo dello spettacolo ha annunciato nelle scorse ore di essere risultati positivi al Coronavirus. Nonostante buona parte della popolazione italiana si è già sottoposta a vaccinazione anti Covid-19, i numeri dei contagiati sta lentamente risalendo, così come quello degli accessi in terapia intensiva e dei decessi.

A distanza di poche ore dall’annuncio di Beatrice Valli (che ha rivelato con delle Instagram Stories che il marito Marco Fantini e i suoi bambini sono tutti positivi al Covid) è arrivata la notizia che anche Er Faina e Sharon Macrì sono stati contagiati dal virus.

A svelare qualche particolare in più sulle condizioni dell’ex coppia di Temptation Island è proprio la ragazza in alcune Instagram Stories. Dopo aver accusato dei malesseri generali, la Macrì si è recata nella mattinata odierna a fare il tampone.

Sebbene sia un atto dovuto in questi casi, per Sharon è abbastanza evidente il risultato del test. Lei dichiara di non volersi lamentare dell’isolamento forzato e del gran dolore alla testa provato, perché in parte se lo sono meritato. La compagna di Er Faina ora non sa però come impegnare le ore della giornata.

A chi gli domanda per quale motivo la coppia non si è sottoposta a vaccinazione, la Macrì replica e chiarisce che era previsto che si sottoponessero a vaccinazione giusto un paio di giorni fa. A causa delle loro già precarie condizioni di salute però non è stato possibile farlo.

E ora dovranno comunque pagarlo perché non hanno fatto in tempo a disdire. La popolare coppia ex protagonisti di Temptation Island non è però l’unica ad aver annunciato nella giornata odierna di aver contratto il Covid. A fargli compagnia, infatti, c’è un altro volto molto amato dal pubblico televisivo.

Alessio Bernabei, ex allievo della scuola di talenti di Maria De Filippi e attuale componente dei Dear Jack, ha rivelato di essere positivo. Anche in questo caso l’artista non ha fatto in tempo a vaccinarsi. “Dovevo farmi a breve la prima dose” ha svelato il giovane.

E a chi gli domanda cosa ne pensa dei no vax, il cantante chiosa caustico: “Sono delle capre“.