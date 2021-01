Un sacchetto di biglie, film su Rai Uno: trama e chi sono gli attori

Andrà in onda per la prima volta su Rai Uno martedì 19 gennaio 2021 Un sacchetto di biglie. Si tratta di una pellicola francese diretta da Christian Duguay. È l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo autobiografico di Joseph Joffo uscito in tutto il mondo nel 1973. Dal libro era già stato tratto un film nel 1975, che aveva però lasciato insoddisfatto lo scrittore. Da qui l’esigenza di realizzare una sorta di remake.

Un sacchetto di biglie racconta la difficile infanzia di Joseph Joffo, scomparso nel 2018 a causa di una lunga malattia. Un’ infanzia travagliata vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Joseph e il fratello Maurice sono due ragazzini ebrei quando scoppia il conflitto in tutta Europa. I due, nonostante la giovane età si trovano costretti a spostarsi da soli verso il sud della Francia. Con coraggio, intelligenza e ingegno cercare di sfuggire agli occupanti nazisti nel tentativo di sopravvivere all’Olocausto e di riunirsi alla propria famiglia.

Una vera e propria odissea che si consuma tra il 1941 e il 1944. Il titolo rappresenta la vita serena che si lascia alle spalle Joseph, 10 anni, quando il padre Roman, parrucchiere di origine russa, che in gioventù era già scampato ai pogrom, gli dice che insieme al fratello Maurice deve lasciare Parigi, ormai troppo pericolosa per gli ebrei, e partire per raggiungere la ‘zona libera’ dai tedeschi, Nizza, dove la famiglia può riunirsi.

Inizia così per i due bambini un lungo viaggio fra continui pericoli che dopo Nizza, li porta, fra le varie tappe, a doversi nascondere in una colonia, essere arrestati dopo una sortita in auto insieme a Ferdinand, giovane ebreo partigiano, e rifugiarsi in un paesino a casa di un inconsapevole collaborazionista. Un percorso nel quale oltre alla guida e all’amore, anche da lontano, dei genitori, li aiutano incontri con persone che disinteressatamente li aiutano, da un parroco di campagna, a un medico che ritrova con loro la sua dignità.

Un sacchetto di biglie è uscito in Francia nel 2017 e ha ottenuto un discreto successo mentre nelle sale cinematografiche italiane è arrivato l’anno dopo, nel 2018. Ad interpretare i piccoli Maurice e Joseph Joffo ci sono rispettivamente Dorian Le Clech, attore francese classe 2004, e Batyste Fleurial, nato nel 2001. Giovani promesse affiancate da due star del cinema francese. Patrick Bruel ha ricoperto in Un sacchetto di biglie il ruolo di Roman Joffo mentre Elsa Zylberstein ha indossato i panni di Anna Joffo.