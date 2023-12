Un Professore 3 si farà? Lo sceneggiatore: “Vi svelo chi torna”

Nella serata di giovedì 21 dicembre, la seconda stagione de Un Professore si è ufficialmente conclusa. La nota fiction di Rai 1, che vede tra i suoi protagonisti Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, potrebbe presto tornare con una terza stagione. Ad esprimersi a riguardo è stato lo sceneggiatore Sandro Petraglia che, intervistato da Fanpage.it, ha svelato qualche anticipazione interessante sul futuro della serie.

Un Professore 3: un personaggio uscito di scena potrebbe tornare

Il processo di scrittura de Un Professore 3 non è ancora iniziato, perché prima è necessario attendere la conferma da parte della Rai. Sandro Petraglia, dopo il successo riscontrato da questa seconda stagione della fiction, è sicuro che si farà anche la terza: “Non abbiamo ancora iniziato a scriverla. Dato il successo sono sicuro che si farà, ma aspettiamo la conferma della Rai“.

L’importante anticipazione di Sandro Petraglia riguarda però il cast. Lo sceneggiatore, infatti, oltre a confermare la presenza di Damiano Gavino (interprete di Manuel Ferro) e di Nicolas Maupas (nei panni di Simone Balestra), ha rivelato che tornerà anche Mimmo, interpretato da Domenico Cuomo. Quest’ultimo, in chiusura della seconda stagione, aveva comunicato a Simone che sarebbe entrato a far parte di un programma di protezione testimoni, trovandosi quindi costretto a cambiare identità. Un finale, questo, che lasciava inizialmente ipotizzare un’uscita di scena del personaggio di Domenico Cuomo. Stando alle parole di Petraglia, però, Mimmo potrebbe tornare anche in Un Professore 3:

“Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo sono tre attori su cui puntiamo molto. Quindi ci saranno Simone e Manuel e tornerà Mimmo“.

“A meno che non ci siano problemi da parte loro, per quanto riguarda la scrittura puntiamo molto su questi ragazzi” ha spiegato lo sceneggiatore. Sembra proprio che, qualora Un Professore 3 dovesse essere confermato, il personaggio di Mimmo potrebbe tornare dopo la sua uscita di scena. Rimane da capire quale sarà il suo ruolo, ma sono ancora troppo poche le informazioni sulla terza stagione della fiction per poter fare ipotesi.

Un Professore 3 in onda nel 2025?

Anche Un Professore 3 dovrebbe avere dodici episodi da cinquanta minuti, per un totale di sei prime serate. Tra la prima e la seconda stagione sono passati due anni, il che porta ad ipotizzare che Un Professore 3 possa vedere la luce, se confermato, solo nel 2025. A tal proposito, Sandro Petraglia si è espresso così: “Cerchiamo di essere un po’ più veloci, ma sono dodici episodi da 50 minuti. Ci sono due filosofi per serata. Ci vuole un po’ di tempo per costruirla. I personaggi sono molti. Speriamo di anticipare, ma non credo che andremo in onda molto prima“.

Petraglia si è poi espresso sui personaggi di Manuel e Simone, molto amati dal pubblico che spera, in futuro, di vederli insieme: “Una relazione tra Simone e Manuel? Non si sa mai. Ormai stiamo diventando i maestri della fluidità“. Sul fatto che alcuni spettatori avrebbero voluto vedere più scene con i due personaggi insieme, Petraglia ha spiegato: “Non facciamo le storie con il bilancino. Non stiamo a contare, a misurare, quando scriviamo. Ci lasciamo un po’ andare alla vena narrativa del momento. Ci era sembrata una buonissima idea metterli nella stessa vecchia casa sgangherata. Malgrado le storie sentimentali siano diverse, perché Manuel è fidanzato con Nina e Simone ha una nuova storia sentimentale con Mimmo, credo ci sia stato un buon bilanciamento delle scene“.