Un Posto al Sole, Patrizio Rispo sull’ultima puntata: “Sarebbe tradimento”

Ultimo episodio Un Posto al Sole: l’emergenza Coronavirus e il nuovo inizio, cambierà tutto

Oggi andrà in onda l’ultima puntata di Un Posto al Sole. Poi si dovrà pensare a una nuova storia. A parlare del profondo cambiamento sulla trama della soap opera è stato Patrizio Rispo, l’attore che interpreta Raffaele Giordano. Una scelta, questa di fermare Upas, per rispettare la situazione italiana: le vicende sono tutte collocate nel presente ed è quindi impossibile far finta che nulla stia succedendo, che il Coronavirus non sia un problema, un nemico da combattere.

Perché Un Posto al Sole si bloccherà?

Intervistato da Fanpage.it, Patrizio Rispo ha parlato dell’ultimo episodio di Un Posto al Sole: “Siamo tutti affranti per il fatto che questa sera va in onda l’ultima puntata inedita ma dobbiamo essere di esempio e sarebbe un tradimento a quella che è la vocazione del nostro lavoro. Il successo di Upas è dovuto proprio al fatto che noi raccontavamo la realtà e stare in video senza considerare lo stato in cui stiamo vivendo ora, con questi timori e queste agitazioni, sarebbe stato ridicolo”.

Trama Un Posto al Sole oggi: ecco cosa sta cambiando

Cosa sta succedendo adesso nella storia di Un Posto al Sole? Ecco cosa sappiamo: “Siamo proprio a fine magazzino, abbiamo chiuso tutto. Abbiamo diverse scene girate ma non sono complete. Credo che bisognerà anche riscrivere certe cose, bisogna capire cosa succederà dopo. Ci sarà anche un’attenzione alle distanze che durerà molto, cambieremo stile di vita, quindi sarà necessario ripensare a tutto”.

Un Posto al Sole 2012: le repliche e il nuovo inizio della soap opera

L’attore di Un Posto al Sole – così come tutti noi – spera che si possa ritornare presto alla normalità: “Temo ancora perché non siamo ancora al picco, ma stiamo crescendo moderatamente. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo i nostri sanitari. Il Cotugno si sta prendendo le rivincite. Quel medicinale che stiamo sperimentando sta avendo buoni risultati. Insomma, sono ottimista. Ma sono anche fermamente convinto che i tempi saranno lunghi e che porteranno a grandi cambiamenti, anche positivi, rispetto alla vita che conoscevamo prima”. Dal 6 aprile andranno invece in onda le puntate del 2012 di Un Posto al Sole.