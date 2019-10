Un posto al sole, il ritorno di Viola: cosa succede nelle prossime puntate

Un posto al sole, Viola torna a Palazzo Palladini: anticipazioni

Gradita sorpresa per gli spettatori di Un posto al sole: Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) torna a Palazzo Palladini. Viola farà il suo ritorno a Napoli in compagnia di suo figlio Antonio e ricomporrà la famiglia con il marito Eugenio. La situazione familiare che sta vivendo è infatti drammatica: suo fratello Diego è in carcere accusato del tentato omicidio dell’avvocato Leone che tra le altre cose è il migliore amico di Eugenio e Raffaele è in preda alla disperazione e sull’orlo di una crisi di nervi. Non aveva più senso per Viola rimanere confinata a Torino, lontana dalle dinamiche della sua famiglia che stanno prendendo una piega inaspettata. Il rapporto che Viola ha con Raffaele e Diego è un rapporto viscerale, vero, e la forza della famiglia Bruni Giordano è sempre stata quella di rimanere unita nonostante le difficoltà.

Un posto al sole: cosa vedremo nelle prossime puntate con il ritorno di Viola

Le prossime puntate di Un posto al sole saranno ancora incentrate sulla risoluzione del caso Leone e sulla permanenza di Diego in carcere. Adesso che Viola è ritornata nella soap, dopo un periodo di allontanamento dovuto alla gravidanza di Ilenia Lazzarin, come si svilupperà la trama? La figlia di Ornella dalla parte di chi si schiererà? Riuscirà a rimanere imparziale dividendosi tra l’affetto fraterno che prova per Diego e il sostegno a suo marito Eugenio? Non rischierà di essere messa in mezzo in una storia che potrebbe distruggere la famiglia Giordano?

Upas: non soltanto Viola, nei prossimi episodi rivedremo anche Serena e Filippo

I prossimi episodi di Un posto al sole, oltre a trattare il caso Leone e i suoi risvolti, si concentreranno anche sulla crisi matrimoniale annunciata tra Filippo e Serena. Il figlio di Roberto tornerà a Napoli dopo un viaggio di lavoro e dovrà affrontare il suo rapporto con la moglie. Che la lontananza li abbia aiutati a schiarirsi le idee e a riconciliarsi per il bene della loro figlia Irene? Filippo tornerà a vivere con la sua famiglia? Oppure il rapporto con Serena è oramai logoro? La coppia, invitata a una cena di famiglia, si sforzerà di mostrarsi felice e affiatata. L’appuntamento è per tutti con le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire come andrà a finire!