Un posto al sole, torna Adele Picardi: le parole di Sara Ricci

Sara Ricci interpreta Adele Picardi, personaggio amatissimo della soap opera Un posto al sole

Ci sono delle storie, dei personaggi che interpretano ruoli che entrano prepotentemente nel cuore delle persone. Questo è quanto successo a Sara Ricci che, in Un posto al sole, presta il volto alla bella e sfortunata Adele Picardi, la mamma di Susanna. La sua è stata una storia di violenza domestica, fatta di soprusi da parte del marito Manlio del quale Adele è riuscita finalmente a liberarsi. L’ha portato a processo e grazie all’aiuto di sua figlia Susanna è stato condannato a scontare la pena. Sara Ricci, attrice romana di cinquantadue anni, ha interpretato al meglio questo ruolo donandogli dolcezza, disincanto e una forza inaspettata. Per questo è entrata nel cuore di tutti gli appassionati di upas che si augurano di rivederla molto presto indossare i panni di Adele Picardi con nuove storie, che possano finalmente mettere in luce aspetti felici. Sara Ricci è un’attrice che viene dal teatro dove continua a lavorare senza sosta, alternando presenze in fiction italiane di successo: è infatti presente anche nel cast de Il Paradiso delle Signore. E anche lì ha conquistato il cuore di tutti grazie alle sue interpretazioni.

Sara Ricci: la sua esperienza a Un posto al sole e la costruzione del ruolo di Adele Picardi

Protagonista recentemente di una lunga intervista rilasciata a Novella2000, la Ricci ha raccontato di come si sia preparata per interpretare il ruolo di Adele: “Mi sono concentrata su me stessa, sul mio passato e sul fatto che mia madre non era contenta della mia scelta di diventare attrice, a differenza di mio padre che invece mi ha sempre sostenuta. Questo conflitto interiore mi ha permesso di entrare al meglio nella parte”. Risultato più che raggiunto, aggiungiamo noi. La disperazione di Adele era palpabile e bucava lo schermo. Merito anche, come ribadito da tutti gli attori di Un posto al sole e dalla stessa Sara Ricci di: “persone meravigliose e uno staff fantastico. Con il resto del cast si è creata subito una forte empatia, cosa fondamentale per lavorare bene”.

Sara Ricci e il suo ritorno a Un posto al sole: ecco quando accadrà

I fan chiedono a gran voce, sui social, il ritorno di Adele nelle trame della soap. La Ricci prova a rispondere così: “Molto probabilmente tornerò, forse in primavera… chissà. Solo spero questa volta con un’Adele più tranquilla, serena e, perché no, anche innamorata!”. L’appuntamento con il ritorno di Adele Picardi è con Un posto al sole, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su Rai Tre.