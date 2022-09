Susanna è morta in Un Posto al Sole e la sua scomparsa ha sconvolto il pubblico della soap opera ieri sera. La puntata è stata di sicuro molto intensa, e soprattutto per qualcuno sorprendente visto il colpo di scena finale che non tutti avevano ipotizzato. O magari qualcuno non voleva accettarlo. Proprio quando sembrava che Susanna stesse meglio il destino ha cambiato il suo corso. Susanna e Niko si sono sposati in ospedale, ma subito dopo lo scambio delle fedi la giovane ha cominciato a sentirsi male. Al contrario, Viola si è risvegliata. Ad avere la peggio nella sparatoria è stata dunque proprio la moglie di Niko.

Come il personaggio di Luca Turco affronterà e supererà questa tragedia si scoprirà nelle prossime settimane. Intanto Lello è riuscito a uccidere Susanna, mentre Viola si è ripresa in ospedale. Si è conclusa così questa storyline di Un Posto al Sole, con gli sceneggiatori che hanno lasciato col fiato sospeso il pubblico con quella piccola speranza su Susanna. Dopo l’intervento, infatti, sembrava essersi ripresa. Poi le sue condizioni sono precipitate all’improvviso, portando alla morte di Susanna.

Il pubblico al momento risulta diviso a metà. C’è stata molta commozione sui social, ma c’è chi non accetta l’uscita di scena del personaggio. Nel frattempo le lacrime sono scese non solo sui volti dei fan di Un Posto al Sole: Agnese Lorenzini era in lacrime vedendo Susanna morire. L’attrice ha registrato un video su Instagram dopo aver visto l’episodio ed era visibilmente commossa. Ha ricordato ai fan tutto il suo affetto nei loro confronti e ha aggiunto: “Che puntata, ragazzi”.

Così Agnese Lorenzini ha lasciato Un Posto al Sole, la morte di Susanna al momento non lascia speranza di un ritorno. Non a caso qualcuno ha commentato sui social che si poteva preferire un’uscita di scena diversa, lasciando porte aperte per il futuro. Così non è stato, però, Niko ha perso Susanna in Un Posto al Sole. E l’attore Luca Turco ha salutato la collega con queste parole:

“Cara Susanna, mi lasci Niko con il cuore a pezzi, ed io dovrò raccogliere i cocci… Niko non sa però, quanto sia stato difficile per me accettare l’aver perso una collega come Agnese. Dolce, educata e con animo sensibile. È stato un onore ed un piacere vederti crescere e diventare l’attrice che sei oggi, cara Agnese! Ti auguro di raccogliere tutto ciò che hai seminato con costanza e dedizione, ti auguro di realizzare i tuoi sogni e che la vita possa sorprenderti sempre!”