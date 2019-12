Un posto al sole, un Natale speciale per Bianca e Jimmy: le anticipazioni

Un posto al sole: la puntata di Natale riserverà un’avventura speciale per Bianca e Jimmy

Come tutti gli anni, la puntata di Natale di Un posto al sole sarà un episodio speciale slegato dalle trame in senso stretto della soap. I protagonisti saranno Bianca e Jimmy ovvero i piccolini di Palazzo Palladini. I due personaggi hanno subìto dei recasting recentemente. Bianca è adesso interpretata dalla simpaticissima Sofia Piccirillo che ha già dato prova delle sue doti e che sarà ancora protagonista con nuove storie nel 2020. Cambio di attore anche per quanto riguarda il personaggio di Jimmy, il figlio di Niko: a prestargli il volto sarà il giovanissimo Gennaro de Simone già noto per la partecipazione a un programma andato in onda su Real Time. Insomma cambio radicale nei piccoli di Palazzo Palladini e proprio la puntata “sotto l’albero” sarà l’occasione per presentare al pubblico questo nuovo personaggio. Grazie a loro potremo rivivere l’atmosfera del vero Natale che culminerà nella tradizionale tombola della Terrazza, di cui proprio Bianca e Jimmy saranno i protagonisti.

Cosa succede nella puntata di Natale: la trama

La puntata natalizia di Un posto al sole ci farà riflettere sul vero senso della festa. La mattina di Natale Bianca e Jimmy si precipitano ad aprire i loro regali e non condividono la gioia con i familiari ma si chiuderanno in camere e usciranno solo per mangiare. Arriva la sera, vanno a dormire con uno strano pensiero che li tormenta: dov’è finito il Natale? Grazie a un espediente spazio-temporale, la mattina successiva si risvegliano ed è di nuovo il giorno di Natale. Ma la scena si ripete, uguale a quella del giorno precedente. Il terzo giorno i bambini si risvegliano ed è di nuovo Natale, ma stavolta sono tristi. Finalmente hanno capito: Natale è gioia se lo si condivide con i propri cari. Li raggiungono e passano finalmente il Natale all’insegna del divertimento.

Un posto al sole e il Natale alla Terrazza

La location di Natale quest’anno sarà la Terrazza, dove Bianca e Jimmy saranno i protagonisti. Con loro Angela, Franco, Niko e Susanna e i super nonni Giulia e Renato. Andrea e Arianna sono a Londra, Serena, Ferri, Filippo e Irene passeranno il Natale insieme mentre Michele e Silvia dovranno fare i conti con la caparbietà di Otello e Teresa, mentre Raffaele vivrà dei momenti di grande gioia. L’appuntamento imperdibile con la puntata di Natale di Un posto al sole è previsto mercoledì 25 dicembre alle ore 20.45 su Rai Tre.