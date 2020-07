Un altro fiocco rosa per Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, gli amati protagonisti di Un posto al sole. La coppia, com’è noto, è felicemente sposata nella vita reale e da qualche giorno la famiglia si è allargata con l’arrivo della secondogenita. La piccola, come annunciato dal neo papà su Instagram, è arrivata quattro giorni fa (è nata dunque lo scorso 11 luglio). Ma i genitori – che nella soap di Rai 3 prestano il volto a Filippo e Arianna – hanno deciso di dare la grande notizia solo in un secondo momento. Alla neonata è stato dato il nome di Viola Belle. Michelangelo e Samanta – che si sono conosciuti anni fa proprio grazie ad Upas – sono già genitori di Stella, che oggi ha quattro anni. Tommaso, che ha mostrato il primo scatto della nuova arrivata sui social network, non ha nascosto tutta la propria gioia e felicità per questo sogno che si realizza. Il 40enne ha sempre desiderato una famiglia numerosa e dopo l’incontro con la collega tutto è diventato finalmente realtà.

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti sposati dal 2017

Al momento in cui scriviamo Samanta Piccinetti non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla nascita della seconda figlia Viola Belle. Per ora è chiaro che la bambina non è nata a Roma, dove la coppia vive da tempo, bensì a Siena. La Piccinetti è toscana ed è probabile che abbia deciso di affidarsi ad una struttura di fiducia della sua regione. Lo scatto della neonata ha subito fatto incetta di like e commenti di auguri. Del resto Michelangelo e Samanta formano una delle coppie più belle e più amate di Un posto al sole.

Upas, Michelangelo e Samanta truffati qualche mese fa

Prima di annunciare l’arrivo della seconda figlia a Vieni da me di Caterina Balivo, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti sono stati vittima di una brutta truffa amorosa. L’attore di Un posto al sole ha raccontato tutto a Chi l’ha visto: delle sue foto venivano usate dal alcuni malviventi della Costa d’Avorio per adescare povere vittime bisognose d’affetto. L’interprete di Filippo veniva spesso spacciato per un ricco vedovo in cerca di donne sole e desiderose di attenzioni.