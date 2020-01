Un posto al sole, è morto l’attore Vito Molaro: aveva 26 anni

Scomparso a soli 26 anni l’attore Vito Molaro che aveva recitato anche in Un posto al sole

Grave lutto per la famiglia allargata di Un posto al sole. Il primo gennaio è venuto a mancare Vito Molaro, attore di 26 anni che aveva recitato nella soap opera, a causa di una fibrosi cistica, una malattia generica ereditaria. L’attore era ricoverato a Roma da alcuni giorni e proprio ieri il suo cuore ha smesso di battere. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nella fine del 2019 tanto da rendere necessario il ricovero che però nulla ha potuto contro la malattia. Molaro era originario di un piccolo paesino vicino Nola, in provincia di Napoli. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte sia di colleghi sia dell’amministrazione comunale. Solo pochi giorni fa l’attore era apparso sorridente in una foto insieme ad Alessandro Siani, suo grande idolo.

Vito Molaro: dagli esordi fino alla partecipazione a Un posto al sole

Vito Molaro sognava di fare l’attore e aveva già preso parte a numerosi film e spettacoli. Oltre alla già citata partecipazione a Un posto al sole, il ragazzo aveva preso parte come figurante e comparsa ad alcuni film come Reciprocitas e L’Uomo Perfetto ma anche al videoclip di TuttApposto la canzone del comico di Made in Sud Pasquale Palma. Vito Molaro aveva recitato anche al fianco di Serena Rossi in Troppo Napoletano insieme anche a Gigi e Ross. Ricordiamo anche la sua partecipazione al lungometraggio San Valentino’s Stories sempre con Gigi e Ross ma anche con Denise Capezza, Rosaria de Cicco, Mario Porfito, Gennaro Silvestro e Gianni Ferreri.

Vito Molaro e la sua lotta contro la fibrosi cistica

Vito Molaro aveva partecipato, nel 2015, alla trasmissione di Rai Uno Storie Vere proprio per parlare della sua malattia che colpisce bambini e ragazzi e per sensibilizzare le persone sull’argomento. Ha lottato come un leone, fino all’ultimo giorno, ma non ce l’ha fatta. E si è spento a soli 26 anni lasciando un grande vuoto in tutti quelli che lo conoscevano come testimoniano i molti messaggi di cordoglio.