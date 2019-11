Un posto al sole, Maria Maurigi: “Con Alex sul set ho pianto”

Maria Maurigi interpreta il personaggio di Alex con grande passione

Abbiamo imparato a conoscerla ed amarla nel ruolo di Alessandra Parisi in Un posto al sole. Stiamo parlando di Maria Maurigi, giovanissime attrice palermitana, che sta vivendo un bel momento nella sua carriera grazie al personaggio di Alex. Dopo le prime fugaci apparizioni, le trame che la riguardano si sono ampiamente sviluppate intrecciandosi a quelle di Vittorio e del Caffè Vulcano. Anche la sua storyline familiare sta prendendo una piega sempre più complessa: il ritorno di Carla Parisi è un fatto molto importante e le situazioni che potrebbe scatenare sono molteplici. Alex poi è la tenera protagonista della storia d’amore con Vittorio che sta tenendo sulle spine gli appassionati di Un posto al sole. Torneranno insieme? Quel che è sicuro è che vedremo ancora Maria Maurigi nei panni di Alex: ha completamente conquistato gli spettatori di Un posto al sole con la sua ingenuità unita a una forte determinazione.

“Sul set di Un posto al sole siamo come una famiglia”

Raggiunta dal settimanale Vero Tv, Maria Maurigi ha concesso una lunga intervista nella quale ha parlato del suo rapporto con i colleghi a Un posto al sole e ovviamente il primo a essere ringraziato è stato Vittorio: “All’inizio mi faceva da Cicerone su tutto, dalle posizioni da assumere sul set a come comportarmi dietro le quinte, dalla mensa a come muovermi all’interno del Centro di produzione Rai”. Ma anche per la troupe e gli altri colleghi Alex ha parole d’affetto: “Per me è proprio come stare a casa con delle regole da rispettare per il corretto funzionamento di tutto, ma anche tanto affetto, rispetto, sostegno e professionalità. Ho trovato una bella armonia, cosa arra e preziosa. Spesso ci vediamo anche fuori dal set e ci divertiamo tantissimo”.

Maria Maurigi e il rapporto speciale con la sua famiglia di Un posto al sole

Maria Maurigi ci tiene a raccontare anche il legame speciale che si è creato con gli altri interpreti dei personaggi della sua famiglia. Ha pianto nel mettere in scena la discriminazione subita dal suo padre televisivo perché: “Con Vittoria Schisano, l’attrice che interpreta il padre di Alex, Carla Parisi, c’è stata un’empatia immediata, così come con Titti Nuzzolese che veste i panni di mia madre Rosaria”. Per scoprire se Alex e Vittorio torneranno insieme e per seguire le avventure della sua famiglia, l’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 con Un posto al sole su RaiTre.