Un posto al sole, l’altra faccia di Ferri: parola del vero Roberto

A tu per tu con Riccardo Polizzy Carbonelli, l’attore che interpreta il temuto Roberto Ferri

Riccardo Polizzy Carbonelli presta il volto, da quasi diciotto anni, all’imprenditore più temuto di Un posto al sole ovvero Roberto Ferri. Temuto sì, ma anche amato per il personaggio che interpreta e per la professionalità con cui lo fa. Non è sempre facile, perché dopo tanto tempo nei panni di Ferri si può correre il rischio di venir sovrapposti completamente alla sua immagine. O peggio di venir scartati per altri progetti lavorativi solo perché il pubblico da casa non riesce a dividere le due cose. Eppure questo non preoccupa Riccardo, romano d’azione ma napoletano di origine, una lunga carriera tra teatro, doppiaggio e prosa che, dalla colonne del settimanale Ora, appare tranquillo sull’argomento: “Qualche regista nutre ancora dei pregiudizi nei confronti di questo argomento e..ci ‘scarta’ a priori: sono felice di constatare che molte ‘riserve’ negli anni sono crollate. Ci vuole ancora un po’ di tempo”. Segno che quando si lavora bene non esistono pregiudizi immodificabili. Anzi, grazie a Un posto al Sole Riccardo ha ottenuto molti ruoli importanti nelle fiction italiane dimostrando tutto il suo valore.

Il segreto del successo di Un posto al sole è “l’amore per il duro lavoro”

Un Posto al sole è la soap opera italiana più longeva e il suo successo, secondo Riccardo, è il frutto del duro lavoro unito alle professionalità della RAI e all’incantevole cornice di Napoli: “La città di Napoli è una struggente e meravigliosa scenografia naturale, con un tessuto sociale che, contrariamente a quanto erroneamente si dica, o si creda, crea un prodigioso collante umano”. Certo il duro lavoro porta anche a qualche rinuncia perché, purtroppo, per essere sempre ai massimi livelli bisogna sacrificare qualcosa: “Questo lavoro ti porta lontano dagli affetti che sono il nostro vero tesoro. Mi piacerebbe trascorrere più tempo con la mia famiglia, mia moglie i miei amici”.

“I tre aggettivi che mi definiscono sono: pignolo, meticoloso e giocherellone”

Se in Un posto al sole Ferri è tagliente e alle volte cupo e ombroso, nella vita reale Riccardo Polizzy Carbonelli è l’esatto opposto: è un uomo solare e giocherellone e innamorato alla follia di sua moglie, Marina Lorenzi, conosciuta 23 anni fa sul palco di uno spettacolo teatrale in cui entrambi recitavano. E il bel Riccardo dedica a lei dolci parole d’amore: “Poiché io sono spesso a Napoli e Marina in tournée, cerchiamo di stare il più possibile insieme; abbiamo la fortuna di condividere molte passioni comuni e ci fidiamo l’una dell’altro”. Uguale e identico al Roberto Ferri che vediamo in Un posto al sole eh?