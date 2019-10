Un posto al sole, Ilenia Lazzarin: una famiglia grazie a Claudia Ruffo

Ilenia Lazzarin, come il personaggio che interpreta, è una bellissima mamma

Ilenia Lazzarin, in arte Viola Bruni di Un posto al sole, ha un figlio di dieci mesi di nome Raoul avuto dall’imprenditore napoletano Roberto. Dopo un periodo lontano dal set di Upas per la maternità, tra qualche puntata gli spettatori potranno rivedere la solare Viola passeggiare per il parco di Palazzo Palladini con il piccolo Antonio. Un gradito ritorno dopo che i fan avevano temuto un abbandono della soap da parte della Lazzarin, che invece ha sempre smentito. In questi mesi l’attrice è stata completamente assorbita dal suo ruolo di mamma e si è dedicata alla costruzione della sua nuova famiglia lontano dai riflettori.

I primi mesi da mamma? Ilenia Lazzarin:“Faticosi ma belli”

Sulle pagine DiPiù Tv Ilenia Lazzarin ha confidato qualche retroscena dei primi mesi di maternità: “Dormo poco per via delle poppate, e questo ha delle conseguenze: ho dei tremendi mal di schiena che non avrei se dormissi di più.” Ma anche questo fa parte dello straordinario mestiere di mamma che cambia la vita per sempre e che, oltre a notti in bianco, regala delle gioie e delle emozioni indescrivibili. Continua infatti la Lazzarin: “In effetti da quando è nato Raoul è come se avessi ricevuto energia nuova: mi sento più forte, anzi sono più forte.”

Ilenia e Roberto: un amore nato grazie a Claudia Ruffo di Un posto al sole

Proprio come il suo personaggio in un Posto al Sole è molto legato ad Angela, anche nella vita reale Ilenia è molto amica di Claudia Ruffo, l’attrice che le presta il volto. Anzi proprio grazie a Claudia ha incontrato l’uomo della sua vita: Roberto infatti è un suo grande amico. È stato un amore a prima vista come racconta un’emozionata e divertita Ilenia: “Mi affascinò sin dal nostro primo incontro e iniziammo a uscire insieme: lui però non faceva mai il primo passo anche se era chiaro che tra noi c’era molta intesa”. E per fortuna che quel primo passo poi Roberto l’ha fatto…

La nuova vita di Ilenia Lazzarin: un figlio, un marito e due cagnolini

Oggi Ilenia Lazzarin è una mamma e una donna felice. Si divide tra il lavoro e suo figlio, aiutata da nonni e baby-sitter, e la casa dove vive con Roberto e i loro due cagnolini, un barboncino e un jack russel. Anche Roberto fa la sua parte: è lui che di mattina bada al bambino portandolo a lavoro con sé così Ilenia può andare sul set di Un posto al sole in tutta tranquillità.