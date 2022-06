Un posto al sole, il ritorno di Elena è vicino: parla Valentina Pace

Valentina Pace pronta a tornare a Un posto al sole. L’attrice romana ha annunciato sulle pagine del settimanale Di Più che il suo ritorno nella popolare soap opera di Rai Tre avverrà a breve. Al momento non è stata ancora stabilita una data ufficiale ma dopo aver speso gli ultimi anni a dedicarsi alla sua famiglia la Pace è pronta a riprendere il suo ruolo più famoso, quello di Elena Giordano.

Valentina Pace ha deciso di mollare Upas per via della sua seconda gravidanza: nel 2019 è nata la secondogenita Matilde, frutto del legame con l’imprenditore Stefano Moruzzi con il quale convolerà a nozze nell’estate 2022. La star del piccolo schermo ha anche un’altra figlia, Alice, nata dodici anni fa da una precedente relazione. Alla rivista edita da Cairo Editore la Pace ha spiegato:

“Credo proprio che rientrerò, ma non so dire quando. Aspetto che la produzione mi faccia sapere… In questi ultimi anni ho pensato solo a fare la mamma”

Del resto Valentina Pace è tra i protagonisti storici di Un posto al sole, la cui prima puntata è andata in onda su Rai Tre nel 2002. In questi venti anni, come capita spesso nelle soap opera, la Pace è uscita di scena e rientrata diverse volte.

Un “trucchetto” che le ha permesso non solo di costruire una famiglia e di dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Ha recitato in altre fiction importanti quali: Carabinieri, La figlia di Elisa-Ritorno a Rivombrosa, Rex, Provaci ancora Prof!.

Valentina Pace ha inoltre lavorato in alcune produzioni cinematografiche e in molti spot pubblicitari. La sua carriera è iniziata per caso: andava ancora al liceo quando per gioco ha partecipato a Miss Italia. Successivamente Gianni Boncompagni la scelse tra oltre trecento candidate per il ruolo della ballerina di Siviglia in Macao.

Indossando il tradizionale vestito da danzatrice di flamenco e senza parlare mai Valentina Pace ha preso parte a due edizioni di quel famoso programma televisivo ed è così diventata molto popolare. Finito Macao la romana ha ricevuto diverse proposte di lavoro, soprattutto dal mondo della moda.

Per un breve periodo Valentina Pace si è pure trasferita a New York ma poi ha preferito rientrare a casa, a Roma, e intraprendere gli studi di recitazione. Subito dopo sono arrivati i primi ruoli e poi la grande popolarità in Un posto al sole, che ha indubbiamente segnato la carriera della Pace.