Un posto al sole: grave lutto per l’attore Patrizio Rispo

Grave perdita per Patrizio Rispo, l’attore che dal 1996 indossa i panni di Raffaele Giordano nella soap Rai Un posto al sole. L’attore, 64 anni, ha perso l’adorato papà. È stato il diretto interessato a dare l’annuncio sui social network, sia su Facebook sia su Instagram. Rispo ha condiviso uno scatto con il genitore circondato da tutta la sua famiglia. Una foto dolce e commovente che ha subito fatto incetta di like e commenti di condoglianze.

Patrizio Rispo è il primogenito della sua famiglia. Subito dopo sono nati i fratelli Giampiero, Dario e Fabio. Patrizio è l’unico che lavora nel mondo dello spettacolo. Prima di diventare attore, però, ha fatto molti altri lavori: autista, stalliere, stuntman.

Soltanto qualche settimana fa, più precisamente in occasione della festa del papà l’attore aveva postato una fotografia con il padre e i suoi due figli, Giordano e Tommaso, avuti dal matrimonio con la moglie Maria Francesca alla quale è legato dal 1999.

Un posto al sole: la vita privata di Patrizio Rispo

Nato e cresciuto a Napoli, Patrizio Rispo è la colonna portante di Un posto al sole, la fortunata fiction di Rai Tre. Rispo è uno degli attori storici della serie: è presente fin dalla prima puntata, andata in onda nel 1996. L’interprete presta il volto a Raffaele Giordano, il portiere di Palazzo Palladini.

Ma la carriera di Patrizio Rispo è assai lunga e articolata: tanto teatro, cinema e televisione. Di recente è apparso nel film per il grande schermo Ammore e malavita e per la pellicola televisiva Figli del destino. Ma in passato ha recitato pure nella serie cult La Piovra.

Il gossip non si è mai interessato troppo della vita privata di Patrizia Rispo, che può contare sul sostegno di una famiglia solida e stabile. L’attore è felicemente sposato con Maria Francesca, una vecchia amica d’infanzia incontrata per caso in età adulta e che non lavora nello showbiz. La coppia ha due figli ormai grandi: Giordano e Tommaso.

Il primogenito di Patrizio Rispo, Giordano, sogna di seguire le orme paterne e ha già recitato in passato una piccola parte in Un posto al sole.