Un posto al sole, Samanta Piccinetti è incinta? Secondo figlio con il collega Michelangelo Tommaso

Cicogna in volo sul set di Un posto al sole. Secondo quanto scrive Diva e Donna gli attori Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti stanno per diventare di nuovo genitori. La coppia, che è convolata a nozze nel 2017, ha già una bambina, Sole, di 4 anni. E per il 2020 Michelangelo e Samanta hanno deciso di allargare la famiglia, anche se per il momento hanno scelto di vivere questa novità con grande discrezione e riservatezza. La Piccinetti confermerà presto la sua seconda gravidanza?

Il gossip su Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti

“Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, ovvero gli attori che interpretano Filippo e Arianna in Un posto al sole diventeranno genitori bis. Dopo la piccola Sole, 4 anni, aspettano infatti il loro secondo figlio, ma anche sul set tengono la notizia più che riservata“, si legge sulla rivista edita da Cairo Editore. Sarà vero? Al momento i diretti interessati tengono le bocche cucite: stanno forse aspettando la fine del primo trimestre che di solito è quello più delicato?

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti truffati

Di recente Michelangelo e Samanta sono stati vittima di una brutta truffa amorosa. Tommaso ha raccontato tutto a Chi l’ha visto: “Ho scoperto che ero stato “spacciato” per un ricco vedovo, a volte francese e a volte tedesco. In realtà, si trattava di vere e proprie truffe organizzate in Costa D’Avorio: una delle donne truffate, tra l’altro, era caduta nella trappola e aveva versato parecchi soldi dopo essere stata adescata sul web”.