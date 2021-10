Un Posto al Sole, caos: “Cambio orario? Da tempo ci vogliono fare fuori”

Caos, mugugni e proteste attorno a Un Posto al Sole. Tutto è cominciato quando nelle scorse ore Dagospia ha lanciato l’indiscrezione che vorrebbe il nuovo amministrato delegato Rai Carlo Fuortes intenzionato a dare spazio al nuovo talk di Lucia Annunziata proprio nella fascia oraria di Rai Tre in cui va in onda la storica soap opera. Dunque scatterebbe un automatico spostamento della fiction nel palinsesto. Sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino ha anticipato che si starebbe pensando di dirottare UPAS alle 18.30 oppure nel primo pomeriggio, in concomitanza della messa in onda de Il Paradiso delle Signore, fortunata serie di Rai Uno che riscuote successo da tempo sul fronte degli ascolti tv.

“È da tempo che ci vogliono fare fuori”, tuona una fonte tecnica molto importante di Un Posto al Sole che preferisce rimanere segreta. La confessione piccata l’ha raccolta Fanpage.it che ha provato a sondare il terreno tra i corridoi del Centro di Produzione Rai di Napoli circa la notizia data da Dagospia sul possibile dirottamento del programma.

“La nostra dirigenza resta a guardare intanto”, ha proseguito la fonte, suggerendo una mancata tutela da parte dei vertici locali nei confronti degli attacchi e delle stimolazioni che arriverebbero da Roma, ossia da Viale Mazzini. Fanpage.it ha inoltre reso noto che nel corso della giornata di mercoledì 20 ottobre, a Napoli, è previsto lo sbarco dei massimi vertici della Fremantle, la società che produce per la Rai la soap.

Nel frattempo, anche sui social, sono già iniziate le proteste. Diversi i telespettatori affezionati alla fiction che non ne vogliono sapere di un cambio di orario. Cambio che naturalmente scompaginerebbe non poco la fruizione della serie per tanti fan. Perché un conto è andare in onda alle 20.45, quando la giornata lavorativa della maggior parte dei cittadini si è già conclusa. Un altro discorso è invece andare in onda nel primo pomeriggio o a pomeriggio inoltrato: in entrambi i casi si tratta di orari ostici per tanti utenti.

Resta da capire che piega prenderà la vicenda e se davvero avverrà il cambio nel palinsesto di Rai Tre di Un Posto al Sole. La fiction, proprio in questi giorni, taglia l’importante traguardo dei 25 anni di messa in onda. Si sperava in un ‘compleanno’ diverso.