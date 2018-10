Un Posto Al Sole, anticipazioni dall’8 al 12 ottobre 2018: Marina indaga su Ferri

Cosa succederà a Un Posto Al Sole la prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni della soap

Un Posto Al Sole, Alberto Palladini dopo aver parlato con Valerio Viscardi durante un colloquio in carcere, sembra essere giunto alla verità sulla morte di Veronica. Ma, i suoi sospetti corrispondono a quella che è la realtà dei fatti? Intanto, sotto la forte pressione dei rispettivi padri, Niko e Susanna sono pronti per sostenere il tanto temuto esame di avvocato che, purtroppo, non sembra andare per il verso giusto. Ecco cosa accadrà durante la prossima settimana, quella dal 8 al 12 ottobre 2018!

Lunedì 8 ottobre

Elena accetta di lavorare ai cantieri come Pr. Valerio affronta Ferri accusandolo dell’omicidio di Veronica. Ugo comunica a Niko che intende prendere Beatrice allo studio. Susanna affronta il padre dopo la bocciatura all’esame per avvocato.

Martedì 9 ottobre

Valerio è sempre più convinto che ci sia Roberto Ferri dietro la morte della sorella. Susanna, dopo aver avuto un animato diverbio con il padre, vive un momento di profondo sconforto. Intanto nessuno trova il coraggio di dire a nonno Raffaele che il piccolo Antonio, figlio di Viola ed Eugenio, ha posato con la maglia della Juventus.

Mercoledì 10 ottobre

Marina continua ad indagare sul possibile coinvolgimento di Ferri nell’omicidio dell’imprenditrice Viscardi. Valerio, intanto, arriva a prendere una decisione che ha sempre rimandato. Deciso a sottrarsi all’invadenza di Manlio, padre di Susanna, Niko risolve la questione della convivenza con la sua fidanzata con una scelta romantica.

Giovedì 11 ottobre

Insospettita da quanto appreso su Luigi Morace, Marina prosegue le indagini. Intanto Valerio rivela a Vera i suoi sospetti su Roberto, non sapendo che la vera assassina se la ritrova di fronte. Serena, per vendicarsi della scarsa comprensione di Filippo, escogita un piano per metterlo contro Raffaele.

Venerdì 12 ottobre

Mentre la giovane Vera è sempre più perseguitata dalle visioni della zia, l’astuta Marina spia il comportamento della ragazza. La visita di Vittorio sul luogo di lavoro di Anita provoca una certa tensione. La vendetta di Serena innesca la dura reazione di Raffaele contro Filippo. Il portiere risulta essere indignato per la presenza a Palazzo Palladini di uno juventino sleale e anti-Napoli.