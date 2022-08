Un posto al sole, addio Teresa: è morta l’attrice Carmen Scivittaro

Grave lutto a Un posto al sole. È venuta a mancare domenica 14 agosto 2022 l’attrice Carmen Scivittaro, che fino al 2018 ha indossato i panni di Teresa Diacono nella popolare soap opera di Rai Tre. La notizia è stata confermata su Instagram dal collega Alberto Rossi, alias Michele Saviani, che ha voluto dedicare un commovente messaggio alla donna scomparsa.

Addio a Carmen Scivittaro, storico volto della soap opera di Rai Tre: non solo tv ma anche cinema e teatro

Classe 1945 Carmen Scivattaro è stata protagonista di Un posto al sole per tanti anni, oltre 20: infatti ha calcato il set della fiction dal lontano 1998 al 2018 (ha recitato vestendo i panni di Teresa Diacono dalla puntata 420 alla puntata 5007). In televisione ha lavorato anche in: Ma che cos’è questo amore, L’ingranaggio, La nuova squadra. Ha avuto svariate parti pure al cinema ma il fulcro principale della sua carriera è sempre stato il teatro. Tra le opere teatrali impreziosite dal suo talento da segnalare La gatta Cenerentola di Roberto De Simone, Mestiere di Padre di Raffaele Viviani e Ceneri di Beckett di Lello Serao.

Nel 2018 Carmen Scivattaro ha smesso di lavorare a causa di un grave lutto che ha colpito la sua vita privata. È poi deceduta, stando alle prime indiscrezioni, dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Nelle sue storie Instagram Alberto Rossi ha raccontato:

“Purtroppo è successo l’inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi. Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. È arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Era una grande artista, una grande professionista. Niente, è così”.

L’ultimo saluto di Walter Melchionda e il post omaggio dall’account ufficiale di Un posto al sole

Anche Walter Melchionda, che nella soap opera di Rai Tre veste i panni di Luigi Cotugno, ha ricordato l’ex collega con un ultimo saluto su Facebook: “Cara Teresa Riposa In Pace. Un dispiacere enorme”.

Dopo che si è diffusa la notizia, l’attrice è stata omaggiata anche da UPAS, tramite l’account ufficiale del programma. “Sarai sempre nei nostri cuori, Carmen”, si legge sul profilo Facebook della soap opera, a corredo di uno scatto in cui si vede l’interprete sorridere. Il messaggio è immediatamente stato notato dai fan della fiction. In migliaia hanno espresso sostegno e vicinanza alla famiglia dell’interprete.