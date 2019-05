Un posto al sole, anticipazioni: il futuro di Rossella e Niko

Un posto al sole: Rossella e Niko svelano qualche anticipazione

Un posto al sole. Sulla rivista settimanale Intimità, gli attori di Un posto al sole che interpretano Niko e Rossella svelano delle importanti novità. I due sono Luca Turco e Giorgia Gianetiempo e formano una delle tante coppie conosciutasi proprio all’interno della soap di Rai Tre. Ma ecco qual è la loro situazione delle ultime puntate andate in onda. Niko è sempre più innamorato della sua Susanna e cerca di starle accanto ogni giorno, soprattutto dopo la delicata situazione vissuta con i suoi genitori a causa delle violenze domestiche del padre. La coppia ha finalmente scelto di prendere casa insieme e viversi completamente il loro forte sentimento lontano dal tremendo caos della Terrazza.

Rossella si ritrova a vivere un momento delicato a causa di Patrizio

Come rivelato nelle ultime anticipazioni, Patrizio sta per prendere una cattiva strada. Ben presto, infatti, avremo modo di scoprire che il piccolo di casa Giordano fa uso di anfetamine. Questo porterà un po’ tutta la famiglia a vivere un momento di grande confusione. Anche Rossella verrà messa al corrente dell’accaduto e non reagirà in maniera positiva, come è normale che sia! “La vita di Rossella sarà movimentata da tanti imprevisti”, come la stessa attrice rivela durante la lunga intervista rilasciata. Poi continua parlando dei suoi sentimenti contrastanti per i due fratelli: “Rossella dovrà fare chiarezza con quello che prova, divisa come sempre tra Diego e Patrizio”.

Niko e Susanna: quale sarà il loro futuro?

Come anticipato sopra, Susanna sarà ancora una volta al centro di problemi familiari. In questo Niko sarà bravo a starle accanto come solo un lui sa fare! Ma in tutto questo c’entra ancora il padre? Il colonnello avrà combinato altri guai all’interno del carcere dove è stato rinchiuso? Nelle prossime puntate avremo modo di scoprirlo.