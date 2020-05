Un passo dal cielo, anticipazioni sesta stagione: nuovi personaggi in arrivo

Anticipazioni nuova stagione di Un passo dal cielo

Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato le difficoltà che il cast di Un passo dal cielo sta incontrando a causa del Covid-19. La pandemia da Coronavirus ha bloccato tutto e tutti, e anche i film e le serie tv ne sono stati e ne sono ancora vittime. Daniele Liotti, protagonista della fiction di Rai 1, ha raccontato che le riprese si sarebbero allungate rispetto alla data pensata dalla produzione. Il divieto per gli spostamenti da regioni diverse dalla propria e l’obbligo di distanziamento sociale hanno stoppato le riprese di Un passo dal cielo. Se sulle pagine del Corriere della Sera, l’interpreta di Francesco Neri frenava sull’inizio del set, ora su Tv, Sorrisi e Canzoni apre uno spiraglio.

Un passo dal cielo: quando torna? Le primissime anticipazioni

La messa in onda della sesta stagione di Un passo dal cielo sembra sia ancora un miraggio per il pubblico che ama la fiction e il personaggio di Francesco Neri. In un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, Liotti spiega: “Saremmo dovuti partire con le riprese della sesta stagione a maggio, ma ovviamente non è stato possibile. Speriamo di riuscirci a luglio“. Dunque, tutto è ancora avvolto nel mistero. Per ora non si hanno altre novità, anche se sul fronte della trama e del cast ci sono grossi cambiamenti. Sempre Daniele Liotti ci tiene ad informare che: “Saranno delle puntate piene di sorprese. Anzi di rivoluzioni, con dei nuovi ingressi che porteranno scompiglio“. Anche in questa stagione avremo nuovi personaggi, anche se è presto per avere notizie importanti sulla trama.

Sesta stagione di Un passo dal cielo: nuovi personaggi, quante puntate saranno

Un passo dal cielo 6 ci accompagnerà per ben 8 prime serate, ma di trama ancora non se ne parla. Possiamo solo ipotizzare gli scenari che potremmo vedere sul piccolo schermo. E qualcosa ci dice che i nuovi arrivi di cui parla Daniele Liotti porteranno dei cambiamenti importanti nella vita dei nostri amati protagonisti, Francesco ed Emma in primis?