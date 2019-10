Un passo dal cielo 5 anticipazioni: Kroess torna ad uccidere? Neri indaga

Un passo dal cielo 5: le anticipazioni della puntata di giovedì 31 ottobre. Cosa succederà nell’ottavo appuntamento?

Ottava puntata per Un passo dal cielo 5. Questa attesissima stagione della fiction con Daniele Liotti protagonista è agli sgoccioli, tra pochissimi appuntamenti scopriremo finalmente maggiori dettagli sul figlio di Francesco e come andrà a finire per le nostre coppie, sempre più impegnate nei loro piccoli e grandi problemi. Nelle puntate precedenti, abbiamo scoperto che Leonardo Moser non è il figlio perduto di Neri, avuto dalla moglie Livia e di cui è venuto a conoscenza solo in questa stagione. Anche il rapporto con Emma non è di certo migliorato, anzi i due si sono lasciati. Emma sembra intenzionata a portare avanti la gravidanza mentre Francesco non era molto convinto. Capirà mai che la Giorgi per lui è importante, mettendo da parte i fantasmi del passato?

Anticipazioni Un passo dal cielo 5: indagini su Kroess, è tornato ad uccidere?

La trama di Un passo dal cielo 5 torna sulla figura misteriosa e controversa di Albert Kroess (Matteo Martari). Il Maestro di Deva sembrava aver trovato la sua pace interiore in carcere e nella tenuta dei Moser, dove lavora accanto ad Emma (Pilar Fogliati). Le indagini su di lui però non si fermeranno, soprattutto dopo la morte di un suo compagno di cella. I dubbi di Francesco tornano più forti di prima e si troverà di nuovo ad indagare sul suo acerrimo nemico. Nell’ottava puntata, dal titolo “La Fuga“, un nuovo colpo di scena porterà nuovi cambiamenti nel triangolo composto da Francesco, Emma e Kroess. Il ritrovamento del corpo senza vita di un detenuto porta immediatamente la polizia a riconoscere in Albert uno dei maggiori sospettati. Emma cade nello sconforto e proprio nel momento in cui il Capo della Forestale stava tentando un suo riavvicinamento con l’amata.

Un passo dal cielo 5 verso il finale: il ritorno di Eva scombussolerà la vita di Vincenzo e Valeria

Il finale di Un passo dal cielo si sta inevitabilmente avvicinando. La fiction sta regalando al suo pubblico una grande trama e anche l’episodio finale promette grandi colpi di scena. Nell’ottavo appuntamento, ritornerà a San Candido, per la seconda volta, Eva. L’ex compagna di Nappi (Enrico Ianniello) scombussolerà ancora la vita del Commissario e quella di Valeria Ferrante.