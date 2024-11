Un Medico in Famiglia, Margot Sikabony: “Incubo, scappavo dal set”

Si è fatta conoscere dal pubblico italiano nei panni di Maria Martini, una dei personaggi principali della fiction Un medico in famiglia con Giulio Scarpati e Lino Banfi, andata in onda a partire dalla fine degli anni Novanta. All’epoca era solo una bambina con tanti sogni da realizzare. Oggi, invece, Margot Sikabonyi è una mamma, attrice e insegnante di yoga con un passato travagliato.

Ha da poco rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera in cui ha riferito alcuni dettagli sul ruolo interpretato dalla prima alla nona stagione della nota fiction. Nella stessa occasione, ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate sul set, affermando di aver sofferto molto in quegli anni, tanto da essere scappata più volte durante le riprese.

Margot Sikabonyi: perché ha lasciato Un medico in famiglia

Margot Sikabonyi aveva appena quindici anni quando entrò a far parte della grande famiglia Martini e la fiction della Rai ha lasciato il segno nella sua vita. Nonostante sia passato molto tempo, il ruolo di Maria è ancora una costante ed è proprio con la giovane, ribelle ma col cuore grande, che l’attrice ha dovuto fare i conti in passato.

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato di aver sofferto molto a causa di Maria. “Nel rapporto con lei, sono passata da “sono fighissima” a “voglio scappare” – ha affermato – poi, l’ho usata per capire chi fossi. Adesso, da madre divorziata, provo solo gratitudine”. Un medico in famiglia è stato per Margot una grande palestra dove poter intraprendere la carriera da attrice ma allo stesso tempo una prigione. Non si sentiva all’altezza tanto che ad un certo punto non è più riuscita a trovare la serenità sul set ed ha deciso di abbandonare il progetto.

La storia d’amore con Pietro Sermonti

Galeotto fu il set di Un medico in famiglia dove Margot Sikabonyi ha conosciuto il collega Pietro Sermonti, nei panni di Guido Zanin. I due hanno vissuto una storia d’amore anche lontano dalle telecamere. La loro relazione durò sei anni ma fu molto travagliata.

L’attrice ha raccontato di aver vissuto momenti difficili

Giravo scene romantiche quando avrei voluto dargli capocciate

Cosa fa oggi Margot Sikabonyi

Dopo il lungo viaggio di Maria Martini, Margot Sikabonyi ha dovuto affrontare un percorso personale che ha cambiato per sempre la sua vita. Si è sposata, è diventata mamma ed ha divorziato dal padre dei suoi figli. In diverse occasione ha riferito di essersi persa fino a quando ha scoperto il mondo dello yoga e nella preghiera. “Il percorso più importante è stato quello yogico, che ha a che fare col respiro e arriva con la morte di mio padre – ha spiegato al Corriere – Ho sentito un angelo che mi metteva le mani sulle spalle e mi proteggeva… Dopo, non sono più stata la stessa.

Oggi, infatti, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e dedicarsi completamente allo yoga, alla sua famiglia e alla scrittura. E’ l’autrice del libro Lara vuole essere felice – Romanzo zen.