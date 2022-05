Un medico in famiglia: è nato il secondo figlio di Domiziana Giovinazzo!

By

L’attrice, nota ai più per il ruolo di Elena Martini, ha annunciato sui social network l’arrivo del secondogenito

Un medico in famiglia

La piccola Elena Martini di Un medico in famiglia è davvero cresciuta! Domiziana Giovinazzo ha dato alla luce il suo secondo figlio, al quale ha dato il nome di Leonardo. L’annuncio è arrivato via Instagram, dove l’attrice è seguita da oltre centomila follower, molti dei quali fan della popolare fiction di Rai Uno con protagonisti Lino Banfi e Giulio Scarpati.

Per Domiziana Giovinazzo si tratta del secondo bebè dopo Lorenzo, che oggi ha solo un anno. A pochi mesi di distanza, dunque, l’ex volto di Un medico in famiglia ha deciso di allargare “il suo clan” con il marito Angelo, sposato nell’agosto 2021. Il ragazzo, quattro anni più grande di Domiziana, non fa parte del mondo dello spettacolo.

Nonostante la giovane età – la Giovinazzo è classe 2000 – i due hanno subito capito di essere fatti l’uno per l’altra e hanno realizzato progetti di vita importanti. Prima di conoscere Angelo Domiziana ha vissuto una importante storia d’amore con Riccardo Alemanni, l’attore che in Un medico in famiglia prestava il volto a Tommy Martini, figlio del cugino di Lele Lorenzo.

Domiziana Giovinazzo e Riccardo Alemanni sono stati legati per un paio d’anni, dal 2016 al 2018. Poi, come succede spesso a quell’età, i due hanno preso strade differenti. E la piccola Elena è cresciuta, ha trovato un amore decisamente più importante e maturo ed è diventata mamma.

Domiziana Giovinazzo ha recitato nelle ultime quattro stagioni di Un medico in famiglia: la prima volta sul set aveva appena dieci anni. Successivamente ha avuto una breve apparizione ne L’onore e il rispetto, su Canale 5, con Gabriel Garko.

Domiziana Giovinazzo lontana dal set

Per il momento Domiziana Giovinazzo ha scelto di dedicarsi alla vita privata: molto probabilmente, visto che ha cominciato a recitare da bambina, ha preferito concentrarsi su altro prima di rientrare sul set. Continua a recitare, invece, la sorella minore Aurora Giovinazzo, anche lei baby attrice oggi giovane adulta.

Vista in numerose fiction Rai e Mediaset, di recente è stata scelta come protagonista dell’ultimo film di Gabriele Mainetti. Aurora, però, porta avanti pure il lavoro di ballerina. È infatti specializzata in salsa e bachata.