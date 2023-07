Un Cuore Due Destini: storia (non vera), numero puntate, location

Revival-Un Cuore Due Destini è la fiction proposta da Rai 1 a partire da martedì 4 luglio. Nata dalla coproduzione tra Francia e Belgio, la serie si è ascrivibile al genere thriller. La trama affronta diverse tematiche sensibili, come adozione, violenza sulle donne e donazione di organi. La stroia ruota attorno al personaggio di Florence che, dopo un trapianto di cuore, sentirà un profondo legame con la sua donatrice, fino ad allora sconosciuta.

Un Cuore Due Destini: trama e numero di puntate

Scritta da Claire Lemaréchal e Franck Philippon, Un Cuore Due Destini racconta la storia di Florence che, dopo il trapianto, sentirà un profondo legame con la sua donatrice. Decisa a scoprire di più, inizierà le ricerche che la condurranno all’identità di Ana, una giovane belga deceduta in un misterioso incidente d’auto.

Simon, padre della ragazza, indagherà sull’incidente, convinto si tratti di un omicidio. La miniserie si articola in sei puntate, suddivise in due episodi per ciascuno dei tre appuntamenti. Ognuno di questi sarà trasmesso in prima serata su Rai 1. Questa la programmazione nel dettaglio:

4 luglio (1° e 2° episodio)

11 luglio (3° e 4° episodio)

18 luglio (5° e 6° episodio)

La serie tv non è una storia vera e non ci sarà una seconda stagione

La trama non è ispirata ad una storia vera ed è stata costruita in modo finzionale. Dunque nessun rimando stretto ad un qualcosa di accaduto. Capitolo seconda stagione: ci sarà? La risposta è no in quanto il plot è stato pensato “chiuso”. Altrimenti detto, al termine dei sei episodi, sono state esaurite tutte le linee narrative.

Un Cuore Due Destini: il cast

La fiction vanta un cast di alto profilo, con attori del calibro di Claire Keim e Pierre-François Martin-Laval. Ecco il cast completo:

Claire Keim interpreta Florence Arrieta.

interpreta Florence Arrieta. Pierre-François Martin-Laval veste i panni di Vincent Arrieta.

veste i panni di Vincent Arrieta. Kevin Janssens è Simon.

è Simon. Lynn Van Royen interpreta Ana.

interpreta Ana. Jessyrielle Massengo è Zoé Arrieta.

è Zoé Arrieta. Brigitte Fossey interpreta Françoise.

interpreta Françoise. Boris Van Severen veste i panni di Jan.

veste i panni di Jan. Alain Doutey è Jacques.

è Jacques. Stéphanie Van Vyve è Katryn.

è Katryn. Eric De Montalier interpreta Guillaume.

interpreta Guillaume. Marie Guillard è Sophie.

Le location della serie

La serie è stata girata in Francia, nella regione di Biarritz e di Saint-Jean-de-Luz, ma anche nelle aree adiacenti dei Pirenei Atlantici. Tra gli altri luoghi selezionati per la fiction spiccanoi Paesi Baschi e il Belgio. La produzione della fiction ha scelto location suggestive. Per quel che riguarda le scene ospedaliere, molte sono state realizzate ad Anversa e Gand.

“Abbiamo girato metà della serie nei Paesi Baschi”, ha spiegato l’attore Pierre-François Martin-Laval, che veste i panni di Vincent, il marito della protagonista Florence. “Per me è stato incredibile ma ancora più fantastico è stato per Claire che era a casa sua. Abbiamo lavorato in posti molto belli che con la loro luce favolosa, le loro tempeste e le loro mareggiate ha ispirato maggiormente il regista Franck Van Passel”.

“Quello di Vincent è un personaggio molto diverso da quelli che ho interpretato finora”, ha aggiunto l’attore. “Ho trovato interessante calarmi nei panni di un padre rassicurante, maturo e responsabile, e di un marito che cerca di tenere unita la famiglia. Anche se, nel corso della storia, non rimarrà sempre così saldo”.

Un Cuore Due Destini: dove vederla

La serie, come detto in apertura, andrà in onda su Rai 1 per tre prime serate, collocate dei martedì del 4, 11 e 18 luglio. La fiction sarà disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay, in diretta streaming e on demand. Non resta che attendere l’inizio di Revival-Un Cuore Due Destini per scoprire se sarà apprezzata dal pubblico e se rappresenterà una buona scelta per la Rai, che dopo Sophie Cross è tornata a puntare sulle serie tv francesi.