Ultimo insieme a Venditti dopo Sanremo: Antonello prende in giro Niccolò

Ultimo, Antonello Venditti scherza su Sanremo 2019: l’ironia del cantautore diverte tutti

La polemica continua. Ultimo resta ancora al centro dell’attenzione. Il giovanissimo artista non le ha mandate a dire e l’opinione pubblica si è divisa a metà. In ogni caso, tra i telespettatori del Festival di Sanremo 2019, sembra esserci una netta maggioranza per quanto riguarda il numero di persone che hanno preso le parti di Niccolò Moriconi. A pochi giorni dalla fine della kermesse canora, il ragazzo ha deciso di andare avanti e lasciarsi alle spalle ciò che è accaduto nella conferenza stampa della finale. Oggi, il romano ha documentato la sua serata tra amici attraverso storie condivise sul proprio profilo Instagram. Tra le tante persone presenti alla cena, non è passato inosservato il grandissimo e amatissimo Antonello Venditti. Il cantautore è anche lui reduce del Festival. Nel corso della terza serata, l’autore dell’inno della A.S. Roma è arrivato sul palco del Teatro Ariston in qualità di ospite speciale.

Antonello Venditti, ironia su Ultimo a Sanremo 2019: Niccolò Moriconi apprezza

Niccolò Moriconi si è mostrato al fianco di Antonello Venditti. Quest’ultimo ha rivelato ai followers di Ultimo che il prossimo brano in uscita del giovanissimo artista è una vera bomba. Per chi non lo sapesse, il ragazzo di Roma ha da poco annunciato l’uscita di un pezzo scritto e cantato esclusivamente in dialetto romano. Ovviamente, nelle storie condivise sui social non si è potuto fare a meno di menzionare anche Sanremo 2019. Antonello ha preferito dire la sua con grande ironia, buttando tutto sul ridere. È chiaro che i due abbiano cercato di alleggerire la polemica che continua a tenere banco in tutte le trasmissioni tv in onda questi giorni.

Ultimo, Venditti cambia nome d’arte al ragazzo: risate sul Festival di Sanremo 2019

Venditti ha simpaticamente cambiato nome d’arte al talentuoso Ultimo. “Tu ormai non sei più Ultimo, se chiama secondo.” Di fronte all’ironia di Antonelo, Niccolò si è mostrato davvero molto divertito. Il più grande dei due romani ha poi sottolineato: “È fighissimo. Bravissimo ragazzo, grande cantautore. Sta per uscire una canzone meravigliosa. Sarà una bomba. Non ha niente a che vedere con quella cosa che è arrivata seconda a Sanremo. Questa è una canzone che spacca.”