Ultimo e Fabrizio Moro insieme, duetto in vista? Fans in delirio

Ultimo e Fabrizio Moro sono due cantanti romani e grandi amici, l’uno il supporto dell’altro. Sono tanti i fans in comune che vorrebbero vederli esibirsi sullo stesso palco o vorrebbero ascoltare un duetto. Che sia arrivato il momento? Oggi, l’artista diventato da poco papà ha suscitato la curiosità di milioni di followers dopo aver pubblicato un post con delle foto con il suo collega. “Ad altri mille momenti insieme”, si legge.

Il post di Ultimo

Fabrizio Moro è andato a trovare Ultimo e la sua famiglia e per la prima volta ha incontrato il bambino appena nato. In una delle foto pubblicate dal giovane cantante romano ce n’è una in cui l’amico tiene in braccio il piccolo. Un’altra, invece, quella che ha destato più curiosità tra i fans, è una in cui i due artisti si mostrano abbracciati.

Poi la dedica di Ultimo a Fabrizio Moro che vuol essere un ringraziamento speciale al suo amico che nel 2017 gli ha dato la possibilità di aprire il suo concerto, lì dove tutto ha avuto inizio e quel momento non potrà mai dimenticarlo. Quella volta Ultimo cantò Giusy e Chiave.

“Perché altrimenti come possiamo sentire cosa siamo oggi se non ricordiamo sempre da dove veniamo? – si legge – Non posso dimenticarlo mai. Ad altri mille momenti insieme”.

Le sue parole non sono passate inosservate ed hanno emozionato il web e i fans fedeli ai due artisti che non hanno potuto fare a meno di commentare le immagini, augurandosi che il duo possa realizzare presto qualcosa insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

Ultimo e Fabrizio Moro, l’ipotesi di un duetto

Dopo la pubblicazione del post di Ultimo, l’ipotesi che lui e Fabrizio Moro stiano lavorando ad un progetto musicale insieme va per la maggiore. Da parte loro, però, non sono stati rivelati ulteriori dettagli, quindi per adesso vi è solo la speranza del pubblico che sotto alle foto ha chiesto al giovane artista di invitare al prossimo concerto a Roma il suo grande amico.

Ultimo concerti 2025

Ultimo sta per tornare con il suo tour 2025/2026 negli Stadi. La prima data che aprirà le danze è il 29 giugno 2025 a Lignano Sabbiadoro allo Stadio Teghil, a seguire il 2 luglio 2025 ad Ancona allo Stadio del Conero. Poi il 5 luglio 2025 a Milano allo Stadio San Siro, 7 luglio 2025 a Milano allo Stadio San Siro. Nella sua città si esibirà il 10 e 11 luglio 2025 allo Stadio Olimpico, il 18 luglio 2025 sarà a Messina allo Stadio San Filippo e il 23 luglio 2025 a Bari allo Stadio San Nicola.

In alcune parti è già sold out, i fans sono pronti a cantare e a emozionarsi con l’artista romano che da anni, ormai, riesce ad arrivare dritto al punto e al cuore delle persone, lasciando il segno. I suoi brani sono testi diretti, semplici ma allo stesso tempo profondi, unici e speciali, ognuno con un proprio significato e sono tante le persone che vi si riconoscono.