Ultima Fermata, Valeria ha partecipato ad altri programmi tv: ecco quali

Valeria Marino è stata la grande protagonista della prima puntata di Ultima Fermata, il nuovo format sui sentimenti ideato da Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura. La pugliese ha appassionato i telespettatori con il suo triangolo amoroso che coinvolgeva il marito Maurizio e il nuovo compagno Antonio. A qualcuno il volto di Valeria è apparso piuttosto familiare…

Infatti Ultima Fermata non è stato il debutto televisivo della donna che, sbirciando bene la sua bacheca Instagram, è ben avvezza a telecamere e programmi sul piccolo schermo. In passato Valeria Marino ha partecipato in qualità di attrice ad una puntata di Forum. Nello stesso anno, ovvero nel 2018, la pugliese è stata concorrente a Detto Fatto. Quando era più giovane ha invece preso parte a Cultura Moderna di Teo Mammucari.

Non solo: Valeria di Ultima Fermata si definisce un’artista sui social network. Come mostrato su Instagram la Marino ha preso parte a diversi spettacoli teatrali (del resto ha conosciuto Antonio indossando i panni della Madonna…) ed è stata pure conduttrice di Apulia-Voci dal territorio, talk show dell’emittente pugliese Antenna Sud.

Esordio flop per Ultima Fermata

La prima puntata di Ultima Fermata è andata in onda su Canale 5 mercoledì 23 marzo. Nonostante la firma di Maria De Filippi e il ritorno di Simona Ventura a Mediaset lo show non ha appassionato più di 2.099.000 telespettatori con il 12.37%. Esordio flop per il docu-reality, che è stata battuta da Rai Uno che ha trasmesso il film Assassinio sull’Orient Express, raggiungendo 2.835.000 spettatori e il 14.05%.

Ultima Fermata ha subito attirato l’attenzione del pubblico per via delle sue somiglianze con Temptation Island. Anche qui coppie in crisi ma con matrimonio o divorzio in corso e figli in comune. Addio a tentatori e tentatrici ma spazio agli amanti, che rendono la dinamica del format più coinvolgente e a tratti surreale (come il triangolo tra Valeria, Maurizio e Antonio che ha lasciato il pubblico senza parole).

Ultima Fermata è diventato ben presto oggetto di discussione sui social network. Molti hanno elogiato il nuovo programma, ringraziando pubblicamente la De Filippi per questo trash che vede al centro lacrime, corna e addirittura la presenza di uno psicologo che funge da supporto ai partecipanti in crisi.

Tanti si sono complimentati con il montaggio e la scelta delle canzoni – molto simili a quelle di Temptation Island – che regalano maggiore pathos ed emozione al racconto. Altri, invece, hanno duramente stroncato Ultima Fermata e credono che le coppie in gioco siano degli attori ben pagati.