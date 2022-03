Ultima Fermata, Jonatan e Adriana dopo la puntata: le prime parole

Jonatan e Adriana stanno insieme dopo Ultima Fermata? Probabilmente in tanti si sono posti questa domanda, dopo aver visto ieri sera i due lasciarsi definitivamente. La risposta potrebbe non essere così scontata, ma grazie ai loro profili social si può intuire qualcosina. Jonatan Rosati e Adriana Seredova sono stati i protagonisti della prima puntata di Ultima Fermata, insieme ad altre due coppie. La loro storia è giunta al termine, dopo che lui ha deciso di partecipare per l’eccessiva gelosia di lei. Adriana ha riconosciuto di non essere più la stessa, ma allo stesso tempo si è lamentata di mancanze da parte del fidanzato che l’hanno portata a essere quasi esasperante nel rapporto.

Già durante i giorni chiusa nella casa, però, Adriana ha dimostrato di aver cominciato un percorso su sé stessa con la terapeuta del programma. Tanto è vero che quando Jonatan ha chiuso la porta, dichiarando conclusa la loro storia d’amore, lei ha reagito in modo inaspettato. Era di sicuro sofferente, ma si può dire che ha versato più lacrime quando era nel treno prima di separarsi da Jonatan. Lei stessa, parlando con la terapeuta, ha riconosciuto in lei questo passo avanti ed è stato di sicuro un inizio. Forse il cambiamento è arrivato troppo tardi, per Jonatan era ormai un rapporto irrecuperabile e lo ha capito nei giorni trascorsi a Ultima Fermata, giorni in cui non ha né visto né sentito Adriana.

La loro storia dunque è terminata, Jonatan e Adriana dopo Ultima Fermata non sono tornati insieme. Questo almeno si può intuire dal messaggio postato da lui su Instagram. Tra le stories, infatti, Jonatan ha spiegato che per il momento preferisce non esporsi: “Troverò modo, tempo e condizione di scrivere il mio pensiero… Oggi no! Preferisco stare off”. Adriana, invece, ha postato una storia in cui riprende il mare e in sottofondo ha aggiunto la canzone di LDA Scusa, forse dedicata al suo ex?

Per ora insomma nessuno dei due ha dato segnali di disgelo e di ricongiunzione. Jonatan e Adriana sono tornati sui social dopo Ultima Fermata, però, e questo lascia pensare che non ci sarà uno speciale del programma su ciò che è successo dopo. Altrimenti avrebbero dovuto attendere quella puntata prima di tornare attivi sui social, molto probabilmente. Non resta che attendere qualche altro giorno per scoprire se tra loro è stato un addio definitivo o meno.