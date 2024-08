UeD, video ‘bollente’ di Roberta e Alessandro è flop: troppo goffi!

Continua l’estate d’amore tra Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza. I due, sempre più affiatati, hanno trascorso quasi tutta l’estate insieme. Ci ricordano molto l’ex coppia formata proprio dal Vicinanza e da Ida Platano. Con la differenza, va detto, che Ida e Alessandro viaggiarono tantissimo la scorsa estate, in posti anche molto lontani. Roberta invece sembra preferire le coste italiane e il mare nostrano. Insomma, malgrado le malelingue, la coppia sembra davvero procedere a gonfie vele. Nelle ultime storie i due si trovano a Terracina, dove insieme al figlio di Roberta, stanno godendosi alcuni giorni di mare. Un video però ha catturato la nostra attenzione.

Si tratta di un video dall’impostazione decisamente romantica. I due, infatti, vengono ripresi sulla spiaggia con il mare sullo sfondo che fa da cornice. Una musica sensuale ci racconta di un bacio appassionato e un abbraccio avvolgente. C’è però qualcosa che proprio stona. Noi “amanti del gossip”, si sa, adoriamo osservare ogni più piccolo dettaglio. Quello che proprio stona è la posa innaturale. Sia Roberta che Alessandro sembrano curarsi più di come verranno in video invece che di viversi il momento passionale. Tra una sistemata alla posizione delle gambe e una mano posizionata ad hoc, il video non trasmette quella sensualità che vorrebbe. Rimane tutto molto poco sciolto perché, appunto, sono concentrati a tirar indietro la pancia.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: la storia continua…

Questa cosa l’abbiamo notata molto spesso nei video e nelle foto di Roberta. La bella casertana sembra avere una fissazione per la sua pancia. Alessandro, per ovviare a questa situazione, posa spesso la mano sulla pancia di lei. Per inciso riteniamo sia solo una sua insicurezza di Roberta dal momento che la dama di Uomini e Donne ha un bellissimo fisico. Compresa la sua pancia. Ma noi donnine siamo sempre un po’ così. Ci soffermiamo su dettagli inutili e vediamo difetti dove non ci sono.

Il risultato è … “un disastro!”, come direbbe Ilary Blasi. Mentre invece sarebbe stato un video dolcissimo e un ricordo bellissimo per entrambi. Intanto però i due sembrano davvero felici, pance a parte. Chissà se la felicità durerà anche dopo l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne?