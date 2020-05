UeD Veronica: “Paura per mio figlio”, cos’è successo nel parcheggio

Veronica Ursida e Giovanni, a UeD scoppia la bufera per l’esclusiva

Oggi parte della puntata di Uomini e Donne è stata dedicata a Veronica Ursida e a Giovanni che a quanto pare non convincono affatto gli opinionisti: né Tina Cipollari né Gianni Sperti infatti si sono espressi a loro favore dopo aver saputo come stanno procedendo le cose tra di loro. Tutto è nato dal fatto che l’altra volta lui si era innervosito perché lei non aveva escluso altre conoscenze; oggi in puntata i due hanno chiarito che lei lo aveva fatto soltanto “per fare un dispetto” e che quindi almeno per il momento preferiscono conoscersi in via esclusiva, senza cioè accettare altri corteggiatori e altre corteggiatrici. Detto fatto: c’erano due ragazzi per la Ursida ma lei non li ha voluti. Apriti cielo: per Gianni sono una coppia e quindi non ha senso la loro permanenza in trasmissione; stessa considerazione fatta da Tina ma che sinceramente proprio non comprendiamo. Ne abbiamo viste di persone continuare a conoscersi in via esclusiva a Uomini e Donne, dunque voler far passare la coppia come finta perché interessata solo al programma ci sembra assurdo.

UeD Veronica e Giovanni, bacio mancato: “Ho paura per mio figlio!”

A metterci il carico da novanta, anche Roberta Di Padua che non è riuscita a resistere quando ha saputo del fatto che Veronica non ha voluto baciare Giovanni nel parcheggio dopo la puntata: per lei infatti se “dopo due mesi vedi una persona e non lo baci è assurdo”. Sì, peccato che per disposizioni governative non si possa fare. E a farglielo notare è stata la stessa Veronica che ha aggiunto anche di aver avuto paura: “Se non ci possiamo baciare neanche un figlio in questo momento – ha quasi urlato la Ursida -! Io ho paura per mio figlio! Ma ci state voi quando stiamo e lui?”. In altri termini Veronica si è trattenuta ma avrebbe voluto tanto baciare Giovanni. Per Aurora Roberta è invidiosa e vuole dare soltanto fastidio e Gianni, che ovviamente l’ha criticata aspramente, “va a simpatia e non è un opinionista giusto”. In questo caso Aurora ha ragione: non si può attaccare una non-coppia solo perché decide di conoscersi in via esclusiva senza però ritenersi impegnata.

News UeD, cos’è successo nel parcheggio? Gianni Sperti sospetta bugie

Maria a un certo punto ha chiesto a Sperti se lui credesse che i due abbiano avuto dei rapporti, e lui non si è tirato indietro: “Io penso che abbiano avuto rapporti ed è per questo che si danno l’esclusiva. Nel parcheggio voi non vi siete trattenuti…”. Né Veronica né Giovanni hanno confermato ma abbiamo come l’impressione che nelle prossime puntate di questo parcheggio si parlerà a lungo.