UeD, Veronica pronta al trono? Su Michele: “Situazione delicata”

A distanza di giorni dalla cacciata di Michele Longobardi, Veronica Fedele torna a parlare di quanto accaduto in studio a Uomini e donne e di come stanno le cose tra lei e l’ex tronista. La giovane ragazza sta soffrendo molto per la vicenda che l’ha vista coinvolta e sta cercando di voltare pagina. Senza dubbio, l’esperienza nel programma di Maria De Filippi ha avuto un impatto significativo sulla sua vita.

Veronica e Michele: qual è il rapporto attuale

La situazione tra Veronica e Michele sarebbe molto delicata. A parlarne, anche se con molta difficoltà, è stata proprio la diretta interessata che ai microfoni di Fanpage ha spiegato: “Ad essere onesta, l’ho bloccato su Whatsapp. C’è stata una discussione molto accesa, della quale ancora non mi sento di parlare nel dettaglio, perché riguarda argomenti delicati. – ha riferito – Posso però dirti che è stato un litigio forte, per cui nutro ancora tanta delusione e rabbia nei suoi confronti, perché si è comportato male con me. Non voglio più avere nulla a che fare con questa persona”.

Dunque, i dettagli non sono ancora emersi ed il pubblico si chiede cosa sia realmente successo tra loro. La corteggiatrice ha aggiunto che, secondo lei, Michele l’ha cercata solo ed esclusivamente per chiederle scusa: “Io mi sono innervosita perché lui continuava a parlare di sentimento, cosa alla quale non credo. Poi, anche se avesse voluto, io in primis non gli ho dato modo di pensare a questa eventualità”.

Infatti, attualmente, Veronica non ha nessuna intenzione di avvicinarsi a Michele ed ha riferito di non essersi innamorata. Tuttavia, non nasconde che abbia avuto un’infatuazione nei suoi confronti e che si sia sentita manipolata dal giovane, consapevole dei sentimenti della ragazza. Oggi, però, sembra pronta a voltare pagina.

Nuova tronista

Veronica Fedele non ha mai accantonato l’idea di diventare una tronista. Tuttavia, ha riferito di non aver mai ricevuto tale proposta ma qualora succedesse valuterebbe l’opzione. Infatti, ha spiegato di aver mantenuto i rapporti con tutti. Ciò che attualmente le sta a cuore è il fatto di ritrovare se stessa. La vicenda con Michele l’ha fatta molto soffrire ed ora ha bisogno di trovare un equilibrio.

Dopo l’esperienza con l’ex tronista che reputa un cialtrone, l’ex corteggiatrice ha spiegato di essersi sentita anche con l’altra ragazza che ha vissuto la sua stessa situazione. Con Amal, infatti, si sono supportate e sostenute a vicenda, vittime entrambe del comportamento irrispettoso di Michele.