UeD Valentina Dallari continua la sua lotta: “Non devo avere paura”

UeD Valentina Dallari continua la lotta all’anoressia: “Non devo avere paura. La paura uccide la mente…”. Nel frattempo il fidanzato Alessandro raccoglie il plauso dei fan

Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, continua la sua personale lotta all’anoressia, patologia da cui è stata avviluppata e che le ha fatto prendere la decisione qualche mese fa di farsi curare in una struttura specializzata. Così è cominciata la battaglia contro quella malattia a cui “Non ci si arriva. Ci si ammala e basta. E la guarigione è un percorso” ha confidato la Dallari di recente al settimanale Oggi, specificando poi che il suo cammino sta procedendo per il verso giusto. Nelle ultime ore la deejay è tornata a farsi viva sui social, postando una Stories su Instagram ricca di significato. Nel frattempo i suoi tanti fan hanno anche elogiato il fidanzato Alessandro.

“Non devo avere paura. La paura uccide la mente. La paura è la piccola morte che porta con sé l’annullamento totale – si legge nella Stories pubblicata dall’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram -. Guarderò in faccia la mia paura. Permetterò che mi calpesti e che mi attraversi. E quando sarà passata, aprirò il mio occhio interiore e ne scruterò il percorso. Là dove andrà la paura non ci sarà più nulla. Soltanto io ci sarò”. La citazione è tratta dal famoso libro Dune di Frank Herbert, acclamato romanziere statunitense. Da notare come le parole che la Dallari ha scelto di estrapolare dalla lettura siano perfettamente pertinenti al suo stato d’animo attuale, ossia lo stato d’animo di una donna che ha sofferto molto e che sta facendo un percorso per riprendere in mano le redini della propria vita.

L’ex tronista di Uomini e Donne: il fidanzato Alessandro raccoglie i complimenti dei fan per il suo comportamento

Qualche giorno fa Valentina ha pubblicato una foto molto affettuosa in compagnia del suo fidanzato Alessandro: i due nello scatto si baciano teneramente, dando conferma di un amore che nonostante i problemi di salute della Dallari non ha avuto soste. Ed è proprio il comportamento premuroso di Alessandro, il suo esserci in un momento così delicato che ha fatto sì che sotto al post molti fan di Valentina lo abbiano elogiato, applaudendolo e complimentandosi con lui per il sostegno che sta dando alla deejay.