UeD, Valentina Autiero sfogo improvviso prima del ritorno: “Avete rotto”

Valentina Autiero si è resa protagonista in queste ore di un gossip su Uomini e Donne. Tutto è partito da un suo sfogo su Instagram e anche se qualcuno ha iniziato a domandarsi a chi potrebbe essere rivolto, la risposta potrebbe stare in una diretta che avverrà domani. Qualche ora fa infatti è stata annunciata un’intervista che una pagina Instagram farà a Germano Avolio, il Cavaliere con cui aveva lasciato il programma. Ma tra loro non è andata bene, anzi è andata piuttosto male stando a ciò che racconteranno in studio.

Tra loro insomma è finita malissimo e forse per questo oggi Valentina potrebbe essere infastidita del fatto che Germano continui a parlare di lei. Lui infatti pare stia facendo delle dirette su Instagram e probabilmente l’argomento Valentina salta fuori. Nell’intervista di domani invece parlerà del suo percorso a Uomini e Donne e di sicuro arriveranno domande anche su Valentina. Sarà per questo che lei si è sfogata su Instagram? Queste sono state le sue parole:

“Mi sono rotta le pa…e. Brillate di luce vostra e non della mia. Tante inutili parole bla bla bla. Ma tanto la verità esce sempre fuori”.

Inutile dire che questo sfogo potrebbe essere diretto a un’altra persona e non a Germano. Sarebbe di sicuro una coincidenza, ma non avendo certezza non si può non prendere in considerazione che nulla ha a che fare con Germano. Scopriremo nei prossimi giorni magari qualcosa in più, anche perché Valentina è tornata a Uomini e Donne per cui è di nuovo tra i protagonisti del Trono Over.

Valentina Autiero torna a Uomini e Donne: tutte le anticipazioni

Nella registrazione di una decina di giorni fa, che vedremo in onda prossimamente, c’è stato il ritorno di Valentina Autiero a Uomini e Donne. In studio arriveranno sia Valentina sia Germano, ma non come coppia. Tra i due infatti non è andata bene, infatti Valentina racconterà che la loro storia non è proprio iniziata. Dopo essere usciti dalla trasmissione hanno solo litigato e si sono visti poche volte, per cui hanno pure discusso via telefono. Entrambi chiederanno di tornare in trasmissione, ma Gianni prenderà la parola per dire che solo Valentina merita di tornare. Quindi a Germano non sarà permesso di sedersi di nuovo nel parterre.