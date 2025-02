Ued, valanga di critiche per Francesca. Interviene l’amica Gabriela

Francesca Sorrentino e Gabriela Chieffo si sono conosciute a Temptation Island nel 2023 e da quel momento sono diventate grandi amiche. Lo dimostra il fatto che l’una c’è sempre per l’altra sia nei momenti gioiosi che difficili. Ed oggi Francesca Sorrentino si trova a vivere proprio un periodo particolare visto che è finita nel mirino per la sua scelta durante il trono di Uomini e donne. Sull’argomento la giovane napoletana ha rilasciato un’intervista esclusiva a Lollomagazine attraverso cui sono usciti allo scoperto alcuni dettagli inediti sulla tronista.

Le parole di Gabriela Chieffo

Gabriela Chieffo, ex concorrente di Temptation island, nella sua intervista a Lollomagazine ha spiegato il suo punto di vista sulla scelta di Francesca Sorrentino che ha deciso di uscire dal programma Uomini e donne insieme a Gianluca.

“Credo che viversi al di fuori sia molto meglio, penso che siano consapevoli entrambi di essersi conosciuti poco all’interno del programma. Sta di fatto che, se son rose, fioriranno”. Ha spiegato la giovane napoletana per poi ribadire il fatto che Francesca e Gianluca erano due perfetti sconosciuti e che la scelta della sua amica è avvenuta in modo spontaneo e naturale.

Come sta Francesca dopo la scelta

Gabriela ha poi posto l’attenzione sullo stato d’animo della Sorrentino, dichiarando: “Lei adesso sta bene ed è serena, questo è l’importante. Sicuramente, leggere tutte queste critiche non fa piacere. Però, la conosco e so che è in grado di affrontarle”.

Chi è Gianluca il corteggiatore

Il corteggiatore che ha conquistato il cuore di Francesca Sorrentino è Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, arrivato a Uomini e donne dopo che la tronista ha richiesto esplicitamente di avere nuovi ragazzi da conoscere perché non ancora presa dai presenti in studio. Nato nel 1988, Gianluca è un personal trainer e mental coach.

Dopo un primo scontro acceso con Tina Cipollari, il corteggiatore è entrato nelle case degli italiani, attirando l’attenzione di tutti i fan di Sorrentino che avrebbe perso la testa per lui. Oggi i due hanno iniziato a frequentarsi anche fuori dal programma e sono tanti a chiedersi se la loro storia avrà un seguito roseo.

Intanto, anche il diretto interessato ha preso le difese della sua fidanzata dopo le continue critiche ricevute negli ultimi giorni. “Bla bla bla, non so se definirla cattiveria o meschinità”. Ha scritto sui social in una storia. Non ci resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti sulla nuova coppia che, ancora una volta, Maria De Filippi ha fatto conoscere.