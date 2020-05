UeD, Tina svela gesto nascosto di Nicola: “Perché?”, interviene Maria

Tina Cipollari, a UeD continui attacchi a Nicola Vivarelli: Sirius nuovo bersaglio dell’opinionista

Continuano gli attacchi di Tina Cipollari a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, il Sirius delle chat per chi ancora non lo sapesse, a Uomini e Donne. Oggi ennesimo scontro anche durante la sfilata, con Tina che a un certo punto essendo stata accusata ancora una volta di essere volgare si è lanciata in un’accusa pesantissima al ventiseienne: “La volgarità sta nei tuoi pensieri! Sei un corrotto!”. A poco è servito il fatto che Maria De Filippi le togliesse continuamente il microfono perché Tina ha continuato nonostante tutto, tanto da farci pensare che ormai il nuovo bersaglio è diventato lui. Poi la rivelazione sui continui sguardi di Sirius: “Lo so, Sirius, che mi hai messo gli occhi addosso. Ma io sono un’adolescente. Quando diventerò una donna come la tua lady…”. Davvero Nicola ha messo gli occhi addosso alla Cipollari?

UeD, Nicola resiste agli attacchi: Tina racconta di occhiolini frequenti

Lui ha negato tutto e ha pure resistito benissimo agli attacchi: “Ne hai di strada [da fare per diventare come Gemma, ndr]“, questa la risposta alle critiche di Tina che ovviamente ha perso anche quel briciolo di pazienza che le era rimasto. Ad attaccare Nicola è stata anche Barbara De Santi che si è detta meravigliata del fatto che lui non sapesse neanche che Gemma fosse chiamata “mummia” da Tina, visto che è un insulto ormai noto a tutti, specialmente a chi ha seguito un po’ la trasmissione. “Ognuno ha la fidanzata che si merita”, ha detto a un certo punto Tina, a cui è arrivata l’ennesima risposta pronta: “Vuol dire che merito tanto!”. “Tu verrai cacciato dal paese”, così ha continuato un’incredula Cipollari. E non è finita qui.

Gianni Sperti appoggia Tina e conferma il racconto: la reazione di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Tina ha anche chiesto a Nicola come mai le facesse l’occhiolino, e ha ricevuto anche l’appoggio di Gianni Sperti che ha confermato che nella puntata precedente anche lui se n’era accorto. “Son sicuro – queste le parole di Nicola a Gemma – che tu sia sufficientemente intelligente da non cascare nelle trappole di Tina”. In studio è emerso che Vivarelli abbia guardato con una certa insistenza Tina per tutta la puntata, e a un certo punto è intervenuta pure la De Filippi: “Ma dai, guarda Tina perché Tina continua a parlargli”. “Anche quando ero in silenzio”, ha precisato la Cipollari. “Ti piacerebbe!”, questa la risposta di Nicola. Cosa c’è sotto? A Nicola piace Tina oppure c’è stato solo un malinteso? Fossimo in voi non perderemmo le prossime puntate!